Premian a mexicanos en los BAFTA por Mejor Sonido en Sound of Metal

Los British Academy Film Award (BAFTA) reconocieron en la categoría de Mejor Sonido el trabajo realizado por los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés en la cinta Sound of Metal de Darius Marder. El trío está nominado también para el Oscar en la misma categoría. Este año, los BATFA estuvieron divididos en dos ceremonias, la primera fue para los premios técnicos y hoy entregarán sus principales galardones al cine internacional, como actuación, dirección y película.

Los premios que galardonan al cine británico e internacional, dieron a conocer este sábado a los ocho primeros ganadores, antes de la gran gala que tendrá lugar este domingo.

La cinta Ma Rainey's black bottom se hizo con dos máscaras doradas, a mejor diseño de vestuario y mejor vestuario, mientras que Rocks, la película que muestra la vida de una chica y su hermano en una zona empobrecida de Londres, se hizo con el galardón a mejor casting.

Además del premio a mejor sonido para Sound of metal, Mank, ganó por el mejor diseño de producción, y Tenet, de Christopher Nolan, se llevó la máscara a mejores efectos especiales.

Cerraron la noche las distinciones a mejor corto británico, que se lo llevó The present, y mejor corto de animación, que recayó en The owl and the pussycat.

Los otros 17 premios se entregarán este domingo en la ceremonia principal que tendrá lugar a partir de las 19:00 horas, tiempo de Londres, desde el mítico Royal Albert Hall.

La gala se realizará de forma virtual debido a la pandemia mundial y eliminará la famosa alfombra roja que lucía en las calles de Londres así como el público en las gradas.

Será la edición más diversa y multirracial de todas, con cuatro mujeres nominadas al premio de mujer dirección, y con Nomadland, de Chloe Zhao, y Rocks, de Sarah Gavron, lideran la lista de candidaturas con siete cada una.