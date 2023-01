Rob Schneider visita México para presentar su nueva película ¡Qué viaje con papá!

El actor estadounidense Rob Schneider asistirá a la premier en México de su más reciente filme ¡Qué viaje con papá!, comedia en la que comparte créditos con su hija Miranda Schneider y con la actriz mexicana Mónica Huarte.

El elenco de la película visitará la Ciudad de México y Monterrey los días 14 y 15 de enero, respectivamente.

¡Qué viaje con papá!, dirigida por el mismo Schneider y en la parte de animación por Andrés Aguilar, cuenta la historia de Meara, una niña que desea tener las vacaciones divertidas y llenas de aventuras, como las historias que le cuenta su padre.

Sin embargo, la situación económica de la familia no es la adecuada para poner en marcha ese plan, pues el padre no tiene un trabajo estable, vive de las propinas que le dan por hacer de estatua viviente en algunos parques.

Pero el hombre no se da por vencido y decide emprender la aventura con lo que tiene: un bote lleno de monedas y muchísima creatividad para dar a su hija la gran experiencia que espera. El guión de la cinta fue escrito por Patricia Maya Scheneider y Jamie Lissow.

