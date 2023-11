Sergio Corona llega a 12 años dando consejos con la novena temporada de Como dice el dicho

Sergio Corona a sus 95 años sigue activo, protagoniza el programa Como dice el dicho, que inició las grabaciones de su temporada 14. Durante 12 años ha interpretado a Tomás León, un barista que se encarga de aconsejar a todo aquel que llega a su cafetería.

El mismo actor confiesa cuál es el secreto de su éxito en su larga vida profesional. “Tuve un padre maravilloso, él siempre me decía que tenía que ser puntual, respetuoso, cumplido, agradecido, portarse bien, nada de borracheras, drogas y todo eso. Yo lo he respetado, por eso llego a tiempo, no me quejo cuando estoy trabajando, porque si lo haces generas un mal ambiente y si eres de los que protagonizan los programas sí tienes que cumplir lo que tienes que hacer y eso se transmite y contagia”, aseguró.

Algo de su vida privada, la transmite Corona a su personaje en la serie que en cada capítulo presenta una historia que se narra a partir de un dicho popular mexicano, desarrolla una problemática y ofrece una alternativa para salir de cada obstáculo.

“Soy el más feliz de seguir aquí porque sigo trabajando y además en algo que me gusta porque los temas que se abordan en el programa siempre son interesantes, positivos, siempre dan soluciones a los problemas que suelen suceder en familias, entre amistades o en el trabajo”, expresó Corona, de 95 años de edad.

Sergio Corona es uno de los actores más longevos que se mantiene vigente en el ámbito laboral, , la productora de cómo dice el dicho, Genoveva Martínez, asegura que muchos se sienten inspirados al compartir créditos con el también comediante.

Sergio Corona y Ignacio López Tarso / Alejandro Aguilar | El Sol de México

“ Es un ejemplo maravilloso a seguir, un ejemplo en lo personal y profesional, ver cómo a sus 95 años tiene una capacidad mental y una velocidad, un físico muy resistente que puede soportar las jornadas de grabaciones, es un ejemplo para todos nosotros y una inspiración”, sostuvo Martínez.

De acuerdo con la productora, el reto de esta temporada es abordar los refranes desde una perspectiva distinta, con la que pueda proyectarse algo mucho más fresco e innovador.

“La idea es ser muy actuales en cuanto a las temáticas y por eso estamos siempre buscando nuevas historias y pendientes de los medios de comunicación, de los informativos y las tendencias, así como de las problemáticas de los jóvenes en la sociedad actual.

“El concepto es muy bueno, sólido y mucha gente se puede relacionar con algo que sucede en las historias del programa y el ver a chicos recién egresados de la escuela que hacen sus primeros personajes aquí y verlos triunfar en grandes producciones es un gran orgullo, me siento un poco como la mamá de los pollitos. Muy satisfecha de contar con ese talento que empieza a trabajar”, expresó la productora.