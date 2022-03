Will Smith y Chris Rock, una historia de desencuentros

Casi 20 horas después de que Will Smith abofeteó a Chris Rock por hacer un chiste sobre la calvicie de su esposa en la ceremonia del Oscar, el ganador del premio a Mejor Actor compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que se disculpaba con el comediante.

La excusa llegó después de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas condenara el incidente. Tras una reunión, donde estuvieron el presidente, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, se emitió un comunicado donde la institución condenó la acción de Will Smith, y anunció una investigación de los hechos.

“Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, estándares de conducta y la ley de California. Condenamos las acciones del Sr. Smith en el show de anoche”, se lee en el documento que compartieron con los medios de comunicación.

El domingo Will Smith ganó el Oscar como Mejor Actor por la película Rey Richard, inspirada en el padre de las hermanas Venus y Serena Williams, cuando subió al escenario a agradecer el premio ofreció disculpas a todos por su comportamiento, menos al agraviado, su excusa llegó casi un día después.

"Quiero disculparme públicamente contigo, Chris", escribió Smith."Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad", agregó.

"Quiero disculparme también con la Academia, los productores de la gala, los asistentes y quien estaba viendo el programa", dijo.

"Violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable", agregó Smith quien también dijo que "bromear sobre la condición médica de Jada fue demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente".

El actor también se disculpó con las hermanas Venus y Serena Williams y con su familia, quienes estaban presentes en la ceremonia para apoyarlo por su actuación en Rey Richard: una familia ganadora, que cuenta el inicio de las tenistas.

Por su parte, Whoopi Goldberg, quien es miembro de La Academia, expresó en el matutino The view que la remoción del Oscar otorgado a Will es poco probable, pero aseguró que habrá consecuencias en su contra.

UNA HISTORIA DE DESENCUENTROS

El chiste que hizo Chris Rock sobre la condición médica de Jada Pinkett Smith, quien sufre alopecia debido a un problema genético e inmunológico, no es el primero.

La rivalidad entre los Smith y Rock inició en 2016, cuando este último fue el presentador de la ceremonia del Oscar, y en un intento por ser gracioso, realizó comentarios misóginos hacia la actriz.

Todo comenzó meses antes, cuando Jada inició un movimiento para boicotear los Oscares de aquel año, en protesta por la ausencia de nominaciones para artistas afroamericanos en las distintas categorías, y se negó a acudir a la ceremonia por la misma razón.

Durante su discurso inicial, Rock dijo: “Que Jada boicotee los Oscares es como si yo boicoteara la ropa interior de Rihanna. No fui invitado. Jada está enojada porque su esposo, Will, no fue nominado por La verdad oculta, lo entiendo, se enojó, no es justo que Will fue así de bueno y no esté nominado. Tampoco es justo que Will hubiera cobrado 20 millones de dólares por Wild wild west.

Seis años después, Chris volvió a tomar como blanco de sus bromas a Jada Pinkett Smith, quien reaccionó de manera incómoda a la broma que Chris Rock hizo el domingo pasado sobre su apariencia física y eso hizo que Smith caminara hacia el estrado para darle una bofetada, y decirle a gritos: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca!".

Las redes sociales se convirtieron en un paredón para los involucrados, las reacciones a favor y en contra desataron una guerra de tuits y publicaciones, algunos incluso borraron sus comentarios iniciales.

Hubo quienes lo tomaron con humor, tal fue el caso del presentador Conan O'Brien, quien tuiteó: “Acabo de ver lo de la bofetada de Will Smith, ¿alguien tiene un late night show que pueda tomar prestado, sólo para mañana?”.

Por su parte, la humorista Kathy Griffin defendió a su gremio, argumentando que esto fija un precedente negativo para el humor. "Déjenme decirles algo, es una muy mala práctica subir al escenario y agredir físicamente a un comediante. Ahora todos tenemos que preocuparnos por quién querrá ser el próximo Will Smith en los clubes y teatros".

SE RETACTAN DE SUS PALABRAS

La congresista demócrata Ayanna Pressley, quien padece la misma enfermedad que Jada, fue de las primeras en pronunciarse, aunque instantes más tarde borró su primer tuit, donde había felicitado a Smith y a “todos los maridos que defienden de la ignorancia e insultos cotidianos a sus esposas que sufren de alopecia".

Horas más tarde aclaró que su trabajo se ha enfocado en la sanación, y al ser una sobreviviente de violencia, no apoya ningún tipo de agresión, e incluso compartió una fotografía al lado de su marido, en agradecimiento a quienes apoyan a los pacientes en su lucha.

En un mensaje aparte, escribió: “Nuestros cuerpos no son de dominio público, no son una línea de un chiste, especialmente cuando la transformación no es de nuestra elección. Estoy orgullosa de tener alopecia, la cuota psicológica que cargamos a diario es real. Equipo Jada por siempre”.

El director y comediante Judd Apatow también eliminó un par de tuits, luego de asegurar que "el plan de Will Smith para que los comediantes y el mundo no hagan bromas sobre él no va a funcionar. La familia Williams debe estar furiosa. Puro narcisismo, podría haberlo matado. Eso es pura rabia y violencia fuera de control”.