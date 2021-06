¡Yes girl! Lily Collins protagonizará live-action de Polly Pocket

La exitosa actriz Lily Collins se encuentra justo en medio del rodaje de la segunda temporada de la serie de Netflix Emily in Paris, la cual se lleva a cabo en Francia, sin embargo, ya tiene otro proyecto en puerta.

Se trata del papel protagónico para la próxima película que dirigirá Lena Dunham, un live-action de la muñeca Polly Pocket, sin olvidar que también será parte de la producción.

Gossip Día Mundial del Vitiligo; famosos que padecen dicha enfermedad

El film sobre Polly contará una historia muy divertida sobre las pequeñas muñecas que son muy populares desde los años 80's, y que hoy en día no han dejado de fabricarse; las niñas adoran vestirlas con su ropita, accesorios e incluso las casitas y parques acuáticos que tienen estos juguetes.

Este proyecto es una colaboración entre la división de películas de Mattel, empresa de juguetes, y Good Thing Going, la productora de Lena Dunham.

"Como una niña que creció obsesionada con las Polly Pocket, esto es un sueño hecho realidad y no puedo esperar a llevar a estos pequeños juguetes a la pantalla", dijo Lily Collins en un comunicado con el que anunció su participación en esta película.

La directora, Lena dijo que aplicará en este proyecto su "profundamente arraigada" creencia de que "las mujeres jóvenes necesitan películas inteligentes y divertidas que les hablen sin condescendencia".

That feeling when being pictured next to @lilycollins invariably results in you looking like you resisted arrest while she looks like a freshly bloomed daisy, but you still can’t wait to bring your favorite childhood toy to life: https://t.co/WJQSZ6AnuI — Lena Dunham (@lenadunham) June 25, 2021

Aún no se ha confirmado el nombre de esta película ni su fecha de estreno estimada.

Cabe resaltar que, Mattel tiene varios proyectos cinematográficos en puerta, los cuales incluyen películas basadas en American Girl, Barney, Hot Wheels toys y una ansiada película sobre la muñeca Barbie que dirigirá Greta Gerwig e incluirá a Margot Robbie como protagonista.