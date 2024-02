¿Yuri estará en el primer desfile del Carnaval de Veracruz? Esto sabemos

Veracruz, Ver.- Hasta este viernes no está definido si la cantante Yuri podrá asistir al primer gran desfile del Carnaval de Veracruz 2024, que se llevará a cabo sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho.

Esto luego de que el sábado 29 de junio la artista tiene programado un concierto por la noche en Torreón Coahuila y ese mismo día inician los paseos del Carnaval de Veracruz.

La alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez, mencionó que el lunes junto con la cantante darán a conocer ese y otros detalles más de las fiestas carnestolendas en la conferencia de prensa que ofrecerán en la Ciudad de México.

Local Yuri confirmada reina del Carnaval de Veracruz: alcaldesa

“Esos detalles los vamos a dar conocer precisamente el lunes en la rueda de prensa que vamos a dar en la ciudad de México, nosotros ya lo tenemos contemplado”.

Admitió que la agenda de Yuri fue lo que se analizó cuando se le invitó a repetir como soberana de las fiestas más importantes de la entidad veracruzana.

Aunque no confirmó ni descartó si la cantante jarocha asistirá o no al primer desfile del Carnaval, la primera autoridad municipal mencionó que ya tienen un plan B para ese día.

“Precisamente esos eran los ajustes de agenda que estuvimos platicando y que por eso, tardamos un poco en compaginar todas las fechas, pero nosotros ya tenemos algo planeado para ese primer desfile en el caso de que Yuri no asista”.

La alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez, mencionó que el lunes junto con la cantante darán a conocer ese y otros detalles / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

La autoridad municipal, dijo que por el momento lo único que tienen confirmado es que Yuri será coronada como reina del Carnaval de Veracruz, al cumplirse los 100 años de la magna fiesta.

¿Está garantizada la asistencia de Yuri?

“Todavía no lo sabemos, eso lo vamos a dar a conocer más adelante, todavía no estamos ya al cien en el caso de fechas; el lunes junto con ella vamos a dar a conocer todos los detalles de cómo lo vamos a manejar, no hay nada asegurado más que Yuri es la Reina del Carnaval”, declaró la munícipe.

Lo único que tienen confirmado es que Yuri será coronada como reina del Carnaval de Veracruz | Foto ilustrativa: Ilse Huesca | Cuartoscuro

Respecto al tema del Rey del Carnaval, la autoridad municipal dijo que ya se analiza, dejando entrever que podría ser un personaje reconocido e inclusive un artista, al tratarse los cien años de historia de la máxima fiesta de los veracruzanos.

“Ya lo estamos viendo, recordemos que son los cien años y que queremos hacer algo espectacular, se va a llevar a cabo una gran fiesta para todos los veracruzanos con reina y reyes dignos del Carnaval de Veracruz”, concluyó.