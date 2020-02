A conductores alcoholizados, multas que duelan, piden xalapeños

Xalapa, Ver.- El aumento a las infracciones para aquellos automovilistas que sean detectados por manejar en estado de ebriedad es una medida bien aplicada que permitirá disminuir el número de accidentes automovilísticos, lesiones y decesos, coincidieron xalapeños.

Dijeron que el costo de las infracciones, que será aproximado a los 10 mil pesos, no se compara en caso de registrarse alguna muerte por un conductor alcoholizado. Dijeron que este tipo de sanciones también debería aplicarse para aquellos que manejan utilizando el celular, tras sostener que el uso de este dispositivo mientras se maneja ha dado paso a un mayor número de accidentes.

Sergio Morales sostuvo: “Las multas son altas, pero lamentablemente se tiene que acatar. Las multas se pueden evitar y en este caso basta con no manejar en estado de ebriedad”.

Irán Villarreal citó: “El manejar en estado de ebriedad puede provocar accidentes fatales y el problema es cuando se afecta a tercero. Los costos de las infracciones están bien, mientras duelan en el bolsillo la gente entenderá. El uso de celulares también debería infraccionarse con multas elevadas”.

Nelly Galán señaló: “La medida es buena. Hay personas que van bien y viene otra con aliento alcohólico o alcoholizado y ocurren accidentes en donde los afectados son los terceros. Luego hasta pierden la vida los que no tienen la culpa, los otros quedan bien, los que vienen con aliento alcohólico”.

Local Alcoholismo sigue en ascenso en Veracruz; 55% de mujeres toman

Avelino Quiroz Ceseña manifestó: “El que maneja en estado de ebriedad es un problema y un riesgo. Yo no manejo, pero he ido de pasajero y uno se da uno cuenta de lo que ocurre. Está bien que se les sancione y esas multas, que son muy elevadas, se pueden evitar simplemente obedeciendo el reglamento y no poniendo en riesgo la vida de inocentes”.

Jose Manuel Palafox citó: “Es una medida adecuada, porque salvaguarda a toda la población. Motociclistas y automovilistas deben ser responsables. Hay situaciones en donde dos cervezas cambian legalmente todo el panorama. Lo mismo deberían hacer para el que maneja con el celular, pues se trata de una herramienta muy útil que no sabemos utilizarla. Las sanciones deben aplicarse al cien por ciento”.

La LXV Legislatura el pasado jueves aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el Artículo 153 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado, a fin de elevar las multas a quienes conduzcan un vehículo en estado de ebriedad.