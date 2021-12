A estos niños los mataron en operativo de la policía...y la justicia no llega

Córdoba, Ver.- Se cumplieron 5 meses desde aquel fatídico día en el que los menores Eduardo y Jonathan fueron asesinados presuntamente por elementos de la Fuerza Civil en la comunidad de La Patrona. El dolor no cede, la justicia no llega y la investigación está sepultada junto a los menores, así lo señalan familiares que no ven resultados por parte de la Fiscalía.

Una Fiscalía omisa, parcial y negligente en el curso de la investigación, así lo narran en un comunicado los familiares y dolientes de este doble homicidio que esperan resultados, sin embargo pasan los días, las semanas y nadie se acerca a las madres que lloran aún a sus hijos.

Leer más: Familia de niños asesinados exigen justicia

“Hasta el momento yo no lo puedo asimilar, es muy duro para mi, no se vale que pasara eso, mis niños eran buenos y no es cosa de alagarlos todos se dieron cuenta del cariño que les tenía toda la gente, porque eran buenos”, expresó con la voz entrecortada la madre de Eduardo, quien tenía tan solo 15 años cuando fue abatido por las balas afuera de la casa de su tío mientras lavaba una camioneta para ganarse unos pesos.

Local Era catequista y esperaba su plaza, el joven asesinado

En la Patrona ubicada en el municipio de Amatlán se puede ver al entrar en cada cuadra lonas, mantas y cartulinas que exigen justicia con leyendas “no eran delincuentes, eran niños inocentes”, “Justicia para Jonathan y Eduardo, a los niños no se toca”.

El hastag #JonathanyEduardo circula en toda la comunidad que luce en calma pero se ensombrece con los globos blancos que acompañan a las cartulinas en tiendas, bardas hasta llegar a una humilde casa de madera que era el hogar de los pequeños.

Afuera una veladora prendida con dos moños blancos hechos de tela enmarcan la esperanza de justicia en una casa en la que las risas cesaron y los recuerdos aun persisten anhelando que la justicia se haga presente.

No es justo que a 5 meses que mis niños llevan ya difuntos no se ha hecho justicia

RECLAMO DE JUSTICIA

Los familiares dieron a conocer que fue a principios del mes de agosto cuando solicitaron a la Fiscalía General del Estado que se les recibiera como familias de las víctimas para exponer su inconformidad por la lentitud en las investigaciones, sin embargo la respuesta que obtuvieron por parte de la dependencia fue que se había instruido al fiscal Regional para que atendiera a las víctimas.

En el comunicado de prensa que emitieron para exigir justicia piden directamente al Gobernador del Estado Cuitláhuac García que cumpla con su compromiso de que no habría impunidad en el caso y se castigaría a los responsables.

“Le exigimos al Secretario de Seguridad Pública del Estado que la dependencia a su cargo deje de proteger a los elementos que participaron en el operativo que provocó el homicidio de nuestros hijos”, expresaron.

Agregaron que hasta el momento no han sido puestos en conocimiento de las víctimas los estudios y dictámenes periciales de criminalística del día y lugar de los hechos por lo que acusaron de presunta complicidad de las autoridades investigadoras en los hechos acontecidos en torno al asesinato de Jonathan y Eduardo.

De igual manera en el comunicado los dolientes señalan que presuntamente los familiares y vecinos que fueron testigos de los hechos el pasado 2 de julio, sufrieron amenazas y hostigamiento por parte de presuntas autoridades policiacas por lo que exigen justicia ante estos hechos, que tras 5 meses siguen sin ver la justicia.