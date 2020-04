A pesar de la contingencia, Luis Andrés Corrales no detiene su marcha

XALAPA, Ver.- Reza un refrán que “a pan duro, diente agudo” y eso hace el ciclista Luis Andrés Corrales Prott, quien por el cierre temporal del Velódromo Internacional de esta ciudad, debió como todo deportista modificar sus entrenamientos y encerrarse en casa mientras se termina o controla la pandemia por el Coronavirus.

El medallista de plata en pruebas de velocidad en pista en la Olimpiada Juvenil 2018 reconoce que esta medida implementada por las autoridades nacionales lo afectó porque debió cambiar todos sus planes.

Deportes

En esta cuarentena el entrenamiento que hacía en el Velódromo lo hago ahora en carretera, todo se pasó a casa, a entrenar allí comentó el destacado ciclista.

Lo cierto es que el pedalista banderillense no se detiene. “Entre semana entreno con una bici fija que está en mi casa, hay veces que sábado o domingo salgo a carretera tomando las debidas precauciones, pero casi siempre voy solo”, dijo.

Luis Andrés reconoce que esta medida implementada tiene sus efectos. “Esta es la forma que me he entrenado, la verdad sí me afectó desde que cerraron el Velódromo porque lo que entreno allí es trabajo de intensidad, de fuerza y potencia. La verdad es complicado no tener ese espacio”, sostuvo.

Corrales Prott, quien pertenece al Xalapa Ciclyng Team se le vino abajo la tercera fecha de la Copa Federación, programada para del 21 al 23 de marzo pasado, así como los Juegos Nacionales de Conade, en abril y el clasificatorio rumbo al Panamericano, en agosto.

La última participación que tuvo Luis Andrés fue en Jalisco, donde pasó a la final, pero no participó porque tuvo una caída que le imposibilitó seguir, ya que se lastimó en el percance, aunque se ubicó en la sexta posición.