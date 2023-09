Mejor súbanse con paracaídas, les dicen a enfermeras de Torre Pediátrica

Veracruz, Ver.- La caída del elevador en la Torre Pediátrica de Veracruz el pasado lunes dejó lesionadas a tres enfermeras del nosocomio pero con la interrupción de la energía eléctrica el evento no quedó grabado en las cámaras de vigilancia.

De acuerdo con los trabajadores de la clínica de salud ubicada en la avenida 20 de Noviembre de la ciudad de Veracruz, fueron tres las enfermeras que resultaron lesionadas con el desplome del elevador del sexto al tercer piso.

Aunque se había comentado que eran dos enfermeras las que resultaron con heridas, Ana Karen Montane Carmona y Yareli Cortéz González, luego se corroboró que había una tercera más y es el caso de Alejandra Flores Martínez.

¿Cómo fue el accidente en elevador?

La joven enfermera difundió un mensaje a través de sus redes sociales para relatar la experiencia sufrida y al mismo tiempo lamentó que las autoridades del hospital nieguen el hecho tras señalar que no hay evidencias en la cámara porque se interrumpió la energía eléctrica al momento de la caída.

“Amo mi lugar de trabajo pero jamás imaginé vivir la experiencia aterradora, donde tuve un ataque de pánico, llanto, por el desplome del elevador del sexto al tercer piso, fueron minutos que transcurrieron en cámara lenta, es inconcebible que tengamos ese servicio de elevadores en un hospital, relativamente nuevo; un doctor me dijo ya mejor súbanse con paracaídas porque es triste que nuestra autoridad piense que no pasa porque no se ve en la cámara, pues obvio porque se fue la luz pero nuestra palabra vale más que una cámara”, fue lo expresado.

Cabe destacar que este es el cuarto accidente relacionado con elevadores que se presenta en las instalaciones de Sesver que se encuentran en Veracruz; tres de ellas en la Torre Pediátrica y una en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, ambos ubicados sobre la avenida 20 de Noviembre.

Los anteriores accidentes se han registrado, el 17 de febrero cuando tres enfermeras cayeron del tercero al primer piso, dos de ellas resultaron con esguince de segundo y tercer grado.

El domingo 8 de mayo el elevador se registró la segunda caída que también dejó lesiones en el personal médico.

El 7 de junio se cayó el elevador del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y dejó como saldo lesiones en dos doctoras especialistas, personal del área de Neurología y una cocinera.