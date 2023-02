Aclara Éric Cisneros que la seguridad no es solo competencia del estado

Soledad de Doblado, Ver.- Tras referir que el tema de seguridad no compete solo al estado, el Secretario de Gobierno Eric Cisneros Patrocinio Burgos señala que los abogados que expresaron su temor ante los últimos hechos debieron tener miedo en los pasados gobiernos donde había más de dos mil asesinatos y en esa época no dijeron nada.

Luego del pronunciamiento de justicia que realizaron abogados de la zona conurbada Veracruz Boca del Río por el asesinato de su colega, Luis Emilio Fuster Montiel, aseguró que la situación de la seguridad es muy distinta a la de hace algunos años.

En ese sentido, mencionó que en otros gobiernos había más de dos mil asesinatos y en esa época no dijeron nada.

Local

“Miedo les debió haber dado en otros gobiernos donde había dos mil asesinatos y ahí lamentablemente algunos no decían nada, hoy la situación de la seguridad es muy distinta a la de hace algunos años, no solamente en homicidios sino en homicidios, en ese tiempo les debió haber dado miedo, ahora no porque estamos actuando con responsabilidad y fundamentalmente actuando en el sentido de que no haya complicidad con nadie”, expresó.

Considero lamentable el asesinato del abogado Luis Emilio Fuster Montiel, pero aclaró que se logró detener a una banda que desde hace algún tiempo se dedicaba al robo de vehículos para desmantelarlos.

Asimismo el encargado de la política interna, argumentó que el gobierno del estado no es el único responsable de la seguridad, sino que también los municipios deben hacerse cargo con el fortalecimiento de sus cuerpos encargados del orden.

“No olviden que el gobierno del estado no es el único encargado de la seguridad, también los municipios y en los hechos que se han dado en el puerto y ahora en Medellín, también hacemos un llamado a la primera autoridad municipal a que atienda la responsabilidad (..) el llamado es que se fortalezcan las policías no es que nosotros llevemos policías simplemente a los municipios”, externo.