Suspendieron a 2 jueces por actos de corrupción, confirma magistrada presidenta

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dio a conocer que en enero pasado dos jueces fueron sancionados por cometer actos fuera de la ley.

En entrevista, indicó que los jueces recibieron tres y seis meses de suspensión, tiempo en el que no tendrán un salario ni ninguna de las prestaciones que reciben como servidores públicos. "Hay varios procesos administrativos sancionadores, en enero se notificaron sanciones para dos jueces y estamos trabajando en ello", dijo.

Te puede interesar: Buscan que agentes y subagentes municipales tenga un pago justo por su trabajo

Pese a que no quiso otorgar cifras al respecto, mencionó que "hay varias quejas porque no sólo se señala a los jueces, también a los secretarios, oficiales, actuarios, no se suscribe la queja sólo para el juez, sino que se señala a todos y se van deslindando responsabilidades conforme al procedimiento administrativo sancionador”.

Local Diputado responsabiliza a asesores de "reveses" que ha dado la SCJN

Manifestó que cada semana el Consejo de la Judicatura reciben nuevos casos de señalamientos en contra de trabajadores del Poder Judicial.

“Se quejan (los justiciables) de una determinada acción, se investiga, puede ser que resulte responsable nada más un servidor público, no es tenerlos en la mira, simplemente se aplican conforme a las conductas por las que se duele la ciudadanía”, expresó.

Recordó que de acuerdo a la gravedad de la conducta es que se aplican las sanciones para los servidores públicos.

“De acuerdo a la gravedad es como se impone la sanción, es decir, no necesariamente tiene que haber previas sanciones porque puede ser tan grave que implique cese inmediato”, comentó.

La magistrada puntualizó que la situación en el Poder Judicial es clara, ya que a los servidores públicos se les ha pedido trabajo, honorabilidad y ética, “estoy segura de que muchas de las situaciones que se dan a veces no son a propósito, son cuestiones de negligencia, falta de atención, pero al final del día como servidores estamos obligados a poner empeño en nuestro trabajo y ser cuidadosos”.