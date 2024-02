Carreteras caras, sin señaléticas y con baches: advierte Amotac

Veracruz, Ver.- La mayoría de las autopistas y carreteras del país y de Veracruz, carecen de señalética vial o de precaución y se encuentran en malas condiciones, asegura Tiburcio Téllez Jerónimo, consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

Señala, además, que el costo del peaje es elevado y no son acordes al servicio que deberían dar a los usuarios de estas vías de comunicación.

¿Qué otras afectaciones presentan carreteras de Veracruz?

Menciona que algunas están mal planeadas, pues carecen de la infraestructura básica que debe llevar para garantizar la seguridad del automovilista y operadores de transporte de carga.

Líneas poco visibles, falta de acotamientos y señalizaciones son algunas de las fallas que presentan estas vías de comunicación a lo largo y ancho de nuestro país.

El entrevistado asegura que gran parte de los accidentes automovilísticos son provocados precisamente por la ausencia de señaléticas, es decir, que no cuentan con la advertencia de la presencia de curvas cerradas, cruces o complicaciones en el camino.

Refiere que en ocasiones los conductores no tienen claridad si tienen que detenerse, la velocidad a la que se debe conducir o dónde no deben rebasar.

El consejero nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C, destacó la falta de difusión del seguro que dan las autopistas para situaciones de accidentes.

Baches en autopista a Plan del Río | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Las carreteras y autopistas son muy caras y no hay señalización. Otra cosa que me gustaría resaltar es que hay un seguro y lo digo para que toda la gente que transita y que cualquier accidente que tenga en autopista porque pagan una cuota, hay un seguro que no toda la gente lo reclama y es un seguro que lo paga la autopista”.

“Es como cuando se viaja en un autobús, en el boleto que le dan, viene incluido un seguro por accidente, cosa que mucha gente no reclaman ese seguro”, dijo.

Menciona que algunas están mal planeadas, pues carecen de la infraestructura básica | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

A su parecer, la seguridad vial es uno de los retos que las autoridades deben atender para el mejoramiento de la infraestructura carretera, consideró Tiburcio Téllez Jerónimo.

“Todas, por ejemplo, váyase de Veracruz hacia al sur, hay carreteras con muchos baches, igual sin señalización y así carretera por carretera la revisa y recorre y están mal”, remató.