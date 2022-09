SIOP no tiene reporte de carreteras incomunicadas por lluvias

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez dio a conocer que todavía no tienen cuantificados los daños provocados por las lluvias de los últimos días, aunque negó que haya carreteras incomunicadas.

Expuso que se tiene conocimiento de algunos deslaves y socavones, pero todavía sigue lloviendo por lo que no se tiene la información completa.

"Hay que esperar que deje de llover, cuando deje de llover hacemos unas visitas a las áreas afectadas junto con Protección Civil y la SCT levantamos daños y vemos para atenderlos a la brevedad".

En entrevista tras una reunión con el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil expuso que ha llovido en todo el estado por lo que puede haber afectaciones en todo el territorio.

Sobre carreteras incomunicadas dijo que aún no tienen información al respecto, puesto que las lluvias continúan y tienen conocimiento únicamente se un socavón en Atzacan.

"Todavía no tenemos el dato apenas lo vamos a ver, no ha dejado de llover, sigue lloviendo, tenemos un deslave en Atzacan en el norte. No tenemos carreteras incomunicadas, en Atzacan hubo como un pequeño socavón todavía hay paso, no están incomunicados, pero ya se afectó mucho la carretera".

Insistió en que tendrán que esperar a que paren un poco las precipitaciones pluviales para conocer los daños para lo que existe un seguro de desastres estatal que asciende a los 200 millones de Protección Civil, aparte de uno del estado que depende de las afectaciones.

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez dio a conocer que todavía no tienen cuantificados los daños provocados por las lluvias | Foto: Ariadna García | Diario de Xalapa

¿Qué opina sobre la inundación que viven familias del fraccionamiento Los Arenales?

En otro tema, reconoció que desconocía la inundación que viven familias del fraccionamiento Los Arenales, en Xalapa, debido al taponamiento del ducto que conduce el agua pluvial por debajo de la autopista a Coatepec.

Sin embargo, subrayó que revisará el tema y atenderá la problemática en caso de ser de su competencia.

"Déjenme checarlo, lo que pasa es que el mantenimiento de las carreteras sí depende de nosotros, pero a veces la gente también echa basura, nada más déjenme ver bien qué fue lo que provocó eso y sí es por parte de SIOP, lo repararemos, si ya es por parte de los vecinos, platicarlos con ellos".