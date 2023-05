Así afectan los apagones a comerciantes de pescados y mariscos

Veracruz, Ver.- Locatarios del mercado Refugio del Pescador, conocido también como Pescadería, reportan pérdidas de hasta 100 mil pesos durante los apagones de luz que se registraron en los últimos días en el inmueble.

En entrevista con algunos de los vendedores, señalaron que tuvieron que solventar el gasto de más hielo al que comúnmente acostumbran a adquirir, para evitar la pérdida de pescados y mariscos; además de que en algunos casos las bajas de corriente de energía eléctrica provocaron que se descompusieran aparatos como enfriadores y congeladores.

Es el caso de Rubén Vázquez Orozco, quien es dueño de uno de los negocios y comparte que, en su caso, tendrá que costear la reposición de su máquina enfriadora en el cuarto donde almacena su producto, ya que por los apagones se descompuso.

Rubén Vázquez tiene que reponer una máquina enfriadora | Foto: Raúl Solís

Aunado a la descompostura de la maquinaria que usa en su cámara de enfriamiento, señala que debió adquirir hielo extra para que no se echara a perder su producto, lo que significó una inversión extra que no tenía contemplada. “Varios compañeros tuvimos desperfectos en nuestras máquinas de los cuartos fríos porque fueron altas y bajas de corriente; además fueron varios días sin luz y tuvimos que comprar hielo… tuvimos grandes pérdidas porque es un gasto que no tenemos previsto”, declaró.





¿Qué harán para evitar pérdidas?

Por su parte, Bernardo Plácido, empleado uno de los locales, indica que en cada día que se fue la luz en la plaza de Pescadería, su jefe tuvo que adquirir el doble de hielo de un día habitual para mantener el producto, lo que en dinero se traduce en mil pesos extras.

Señala que los locatarios del mercado buscarán trabajar juntos para adquirir plantas de energía eléctrica que puedan operar en caso de apagones, pues ahora pudieron notar la importancia para evitar gastos extras.

“Al día de hielo se adquirían normalmente 20 taras, ahorita con los apagones fueron 40 taras diarias, económicamente si eran mil pesos diarios, teníamos que gastar 2 mil… ahorita no hemos platicado qué se hará, pero se está pensando en adquirir una planta de luz de gasolina, para abastecer cuando se tengan estos problemas”.

¿También les faltó agua a los comerciantes?

María Concepción Contreras comparte el mismo malestar y problema, ya que en su caso, tuvo que gastar entre mil 300 y mil 500 pesos en hielo extra para mantener los pescados y mariscos frescos, debido a la falta de luz.

Además, afirma que los apagones también afectan en el suministro de agua potable, ya que la mayoría de los negocios se abastecen de una bomba. “Lo que sufre uno es por el calor y el agua, porque aquí el agua es por medio de bombeo, nos pega que no haya luz porque tampoco tenemos agua… Además lo que se gasta en hielo, porque el pescado para mantenerlo fresco se necesita hielo”.

Por su parte, Esteban Aldan menciona que los dos días que se quedó completamente sin energía eléctrica, no vendió nada en su negocio y prefirió mantener cerrado el congelador donde almacena el producto, para que este no se echara a perder y aprovechar la temperatura de la cámara de refrigeración.

Don Esteban asegura que no vendió pescado en 2 días | Foto: Raúl Solís

“Si se ha ido otras veces, lo que pasa es que viene, ahorita se fue y demoró dos días que no llegaba la luz, ahorita ya está trabajando bien, pero lo que nosotros pedimos que no se vaya de nuevo porque viene a generar problemas”.

Los locatarios coinciden en que un día sin energía eléctrica para ellos es un impacto fuerte a sus ganancias, por lo que exigen que este problema sea atendido. Inclusive muchos de ellos ya analizan adquirir plantas de luz para sortear los cortes de energía eléctrica.