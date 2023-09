Bacterias y parásitos: ¿animales exóticos son seguros para los humanos?

Replantearse la convivencia que tenemos con los animales tanto de compañía como los del campo y silvestres es fundamental para la salud, ya que en nuestras interacciones con otras especies nos exponemos a diversas bacterias, parásitos y virus que pueden ser dañinas para el ser humano, indica la doctora Dora Romero Salas, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana (UV).

La también responsable de los laboratorios de Parasitología de la Facultad y de la Unidad de Diagnóstico en el rancho Torreón, de la UV, indica que es prioritario, en el escenario postpandemia Covid-19, realizar un análisis de en qué estado se encuentran las investigaciones sobre parasitología en el país, esto con el fin de armar un panorama sobre los nuevos retos en esta rama de la salud y conocer las alertas que pueden generarse a fin de evitar situaciones de riesgo como las vividas por el SARS-CoV-2.

Por tanto, la Asociación Mexicana de Parasitología Veterinaria (AMPAVE), donde la doctora Romero Salas actualmente es presidenta, realizarán el XII Congreso Nacional de Parasitología Veterinaria, “La parasitología post-Covid”, el 27, 28 y 29 de septiembre, que este año tiene como sede el puerto de Veracruz, con la asistencia de ponentes nacionales e internacionales.

¿Cómo son las interacciones actuales con otras especies?

Romero Salas indica que analizar cuáles son los avances e investigaciones que actualmente se desarrollan en parasitología veterinaria es importante porque la realidad ha cambiado y ahora se dan interacciones más estrechas con animales de otras especies.

Foto: David Bello/Diario de Xalapa

“Antes estábamos acostumbrados solamente a los animales productivos y a los que considerábamos como mascotas, que eran perros y gatos; pero ahora no, ahora hay quienes tienen de mascotas a animales exóticos, como víboras o también a animales silvestres, como los tlacuaches; hay una nueva interacción con ellos porque el hombre los ha estado sacando de sus hábitats, sin meditar en las repercusiones a la salud humana que puede tener”, advierte la investigadora de la UV.

Por tanto, indica que es necesario ser consciente que la salud animal impacta directamente en la del hombre. Por lo que, considera, deben limitarse las interacciones con ciertos tipos de animales.

“En el caso de los animales exóticos y silvestres lo mejor no es la convivencia cercana porque no se sabe qué tipo de patógenos tienen o en qué estado de salud se encuentran y muchos de estos parásitos son zoonóticos, es decir, que se transmiten al hombre, y entonces hay un mayor riesgo de contagio y de enfermar. Sobre nuestras mascotas, como perros y gatos, no se trata de no quererlos, de no darles cariño, pero hay que ser conscientes de que también tienen parásitos que son dañinos y por tanto hay que procurarles su propio espacio”, explica Romero Salas.

¿Sabes qué son los endectocidas?

La presidenta del AMPAVE señala que otro reto actual en la parasitología veterinaria es la resistencia a diferentes endectocidas, (fármaco de uso veterinario para combatir las pulgas, garrapatas, ácaros y sarna), principalmente por su uso continúo e indiscriminado.

Foto: David Bello

“Ya es una situación vieja, pero se ha venido agravando hasta el punto que ya hablamos hasta de una multiresistencia, es decir, ya no les hace nada a las garrapatas; pero también ya comienza a presentarse esta situación en los endoparásitos, que son los que se encuentran dentro de los animales, y para contrarrestar esta situación es importante educar tanto a los ganaderos como a los tenedores de mascotas sobre el uso de los endectocidas”, agrega.

También señala que en el Congreso se abordará la importancia de apuntar hacia la sustentabilidad y el medioambiente: “Veracruz es de los primeros lugares en producción de carne y leche, por tanto, es necesario saber qué avances ha habido en la parasitología veterinaria que abonen a responder a problemas de este sector productivo. Los especialistas estamos coadyuvando ahorita hacia una ganadería sustentable, donde se cuide de la salud de los animales porque impacta en el humano, en la naturaleza, en todo; la salud animal debe verse y trabajarse de una manera conjunta, y para ello también se hablará sobre una nueva docencia en temas de la parasitología veterinaria, porque nada puede ni debe verse por separado, todo es global”.

¿Cuándo será el Congreso?

El miércoles 27 de septiembre arranca el Congreso, en el Teatro Clavijero, ubicado en el puerto de Veracruz, con la ponencia “La garrapata café del perro Rhipicephalus sanguineus: Biología, ecología y control”, dictada por el doctor Roger I. Rodríguez Vivas, de la Universidad Autónoma de Yucatán; después viene la charla “Control de la Babesiosis: nuevas soluciones a un problema viejo”, con el doctor Juan Mosqueda Gualito, de la Universidad Autónoma de Querétaro; y concluye ese día con la conferencia “Bases para un control sustentable de la garrapata Rhipicephalus microplus en bovinos en pastoreo”, con el doctor Miguel A. Alonso Díaz, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Romero Salas señala que la invitación a las actividades es abierta a especialistas en el ramo, pero también a población interesada.

Para consultar todas las actividades, días y horarios se puede entrar al Facebook de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios.