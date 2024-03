Afirma gobernador que se le podría quitar a Veracruz la alerta por agravio comparado

Xalapa, Ver.-La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) podría retirar la alerta por violencia de género por agravio comparado que se emitió en el 2017 en el estado dio a conocer el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

El mandatario explicó que se han implementado diversas acciones para atender esta alerta como la modificación del Código Penal en Veracruz para la interrupción legal del embarazo (ILE).

Te puede interesar: Alertan a turistas para no caer en fraudes en Semana Santa

“Nos solicitaron las acciones que se habían hecho y nosotros respondimos y dijeron que casi estaba todo cubierto. No lo pedimos nosotros, (retirarla), ellos en la reunión dijeron que ya estaba casi todo cubierto y preguntamos qué procede, entonces dijeron que probablemente el retiro de la alerta”, detalló.

Sobre la respuesta de la administración estatal a los puntos recomendatorios sobre el informe enviado por la Conavim en cuanto a la tercera solicitud de declaratoria de alerta por la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el estado expuso que ya respondieron, pero “no en esos términos”.

Local Necesario evaluar declaratoria de Alerta Género del 2016: UV

“Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, cuando se dé, ya contestamos y hasta que ellos determinen. No los aceptamos en estos términos, porque es algo muy técnico, pero nosotros ya no somos cómplices de lo que antes el estado hacía, la alerta no fue en este gobierno, nos la impusieron por lo que hicieron otros gobernadores", dijo.

¿En Veracruz se atienden los casos de desaparición?

En ese tenor dijo no creer que se emita la alerta al señalar que han trabajado para atender los casos de desaparición. Esto pese a que colectivos feministas han insistido en la problemática de desaparición de las mujeres.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

“No es una cuestión de aceptación (…) No creo que la vayan a emitir porque el Estado ya no es cómplice de la desaparición. Nosotros estamos, al contrario, todas las acciones son para que eso no suceda y localizarlas”, argumentó.

Te puede interesar: Primera Alerta de Género en Veracruz tiene rezagos y debe evaluarse: catedrática

Incluso dijo que en el estado el 80 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas son localizadas parte del trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Cuestionado también sobre a la alerta por violencia feminicida, el mandatario estatal agregó que en ese tema hay responsabilidades municipales, y que por ello deben preguntarle a los alcaldes.

“Hay responsabilidades municipales, pediría que trasladen esa pregunta a los municipios, la alcaldesa de Veracruz es parte de la alerta pregúntenle a ella y a otros alcaldes. Nosotros estamos haciendo lo respectivo y estamos pugnando porque los alcaldes tomen acciones (...) Nosotros ya no somos cómplices, la alerta no fue en este gobierno por lo que no hacían los otros gobernadores”, añadió.