Ahued asegura que en Xalapa no habrá multas para quien no use cubrebocas

Asegura que la pandemia ha generado mucha tristeza como para ir con el "garrote" a imponer multas

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, rechazó que en la ciudad se vaya a multar a quien no use el cubrebocas en espacios públicos pues asegura que la pandemia ha generado mucha tristeza como para ir con el "garrote" a imponer multas. "Obedecemos un protocolo, el Ayuntamiento de Xalapa incita que tengamos por ejemplo cubrebocas, acuérdense que se acaba de instalar la comisión entre Sesver y nosotros para los protocolos y estamos coordinados, hasta el momento en esa mesa de trabajo no se ha propuesto como tal aplicar multas o sanciones". Local Veracruz llega a 142 mil 680 casos positivos de Covid-19

En entrevista expone que la pandemia ha generado mucha tristeza y preocupación como para ir todavía "con el garrote" de las infracciones. "En ese caso que les regalen o les den los cubrebocas que también está gastando la gente en eso a cada rato". Remarca que se trata de concientizar y se dijo en desacuerdo con la imposición y a favor del diálogo, concertación y llegar a acuerdos. "Aunque pensemos diferente y esta parte de imponer multas yo creo que no es por ahí y en Xalapa la gente ha sido muy conciente, muy poca gente no está usando el cubrebocas y de están atendiendo y a los que no les damos la posibilidad de que veamos cuál es el problema y si es necesario hasta le damos el cubrebocas". Reconoce que a nivel nacional existe una crisis por el Covid-19, aunque la vacuna ha ayudado en gran medida, pero hay negocios que están cerrando y sin personal; no obstante refiere que las hospitalizaciones han sido menores lo que da un poco de esperanza de que en unos meses la circunstancia sea diferente.

