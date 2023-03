Insiste Alejandro Murat en proceso abierto para ser candidato presidencial

Boca del Río, Ver.- El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se reunió con empresarios veracruzanos para hablar de sus aspiraciones electorales rumbo al 2024.

Murat Hinojosa insistió en su aspiración como candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional y pidió un proceso abierto para elegir al candidato de su partido rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, pero al mismo tiempo, que después de que se defina a su candidato, se abra y transparente el proceso para establecer las condiciones de la alianza que se podría hacer con los otros partidos políticos, para generar un proyecto opositor que saque al Morena del gobierno federal.

Afirma que los electores requieren un proyecto transparente, que se muestre como la mejor opción para el cambio en el rumbo del país, pero que no obedezca a los intereses de partidos políticos o personajes, sino que se identifique con la sociedad y con la solución de sus problemas.

“Primero estoy pidiendo un proceso abierto al interior del PRI y después que haya un proceso abierto para la alianza, me parece lo más importante y lo que pide la sociedad, es un proceso que genere confianza, no es lo que piensen u opinen los candidato o los partidos, es lo que opone la sociedad y si no tenemos la capacidad de presentar un proyecto que genere confianza, es un proyecto que no va ser de todas y de todos y si no existe eso no vamos a ganar”, dijo.

Sobre la intención del actual dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, de mantenerse en el cargo hasta después del proceso electoral del 2024 y no convocar a la renovación de la dirigencia en agosto como marca los estatutos, asevera que los priistas han llamado al respeto de los mandatos judiciales y las normas internas, por lo que al final se tendrá que hacer lo que ordene la Ley.

Reitera que en la medida en que su partido pueda organizarse y evitar conflictos internos, llegará de una mejor manera al proceso electoral del 2024, para reforzar la alianza con otros partidos de oposición, que son el PAN y el PRD.

“Lo que tenemos que hacer nosotros es enfocarnos en lo nuestro, en nuestro balón como dirían en el fútbol, y si nos enfocamos en nuestro balón y nuestra agenda, estoy seguro que vamos a ganar… las elecciones tienen que ver con la emoción también, no solamente con el proyecto, y hoy tenemos que cerrar el puño con el corazón, va ganar quien más quiera ganar”, puntualizó.