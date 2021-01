Alerta: crece difusión de videos sexuales sin consentimiento

Córdoba, Ver. En lo que va del 2021 la organización Círculos Rosas Azules ha recibido al menos 15 llamadas sobre mujeres jóvenes que han sido víctimas de la divulgación de videos sexuales íntimos sin su consentimiento, así lo dio a conocer Ademary Rosas Montesinos, co fundadora del grupo.



Y es que a través de mensajes de Facebook a la página de la organización, o bien por llamados telefónicos hecho incluso por los padres de familia, este grupo de ayuda está detectando que la situación de la difusión de videos o fotos de víctimas sin el consentimiento de esta acción se está dando seguido, cosa que ya entra dentro de la Reforma respecto a la denominada Ley Olímpia.



Abundó que quizá de las peticiones de información que llegan a realizarles, tres deciden dar seguimiento y es que al decirles el proceso que deben de seguir entre ellos y principal poner la denuncia, quizá por miedo, usos y costumbres o creencias de las personas dejan de tener contacto con esta organización.

En lo que va de enero han dado seguimiento a tres casos, uno en Chocaman otro más en Xalapa y Zongolica, pero municipios como Ciudad Mendoza, Orizaba y Cuitláhuac, entran dentro de las "estadísticas" de petición de información vía redes sociales o teléfono.



De entre los casos que llevan actualmente en Círculos Rosas Azules, esta el caso de una joven zongoliqueña la cual fue víctima de la divulgación de un vídeo sexual consensuado pero no para su distribución, por ello y enfrentando el miedo decidió hablarlo con sus padres y fue mediante las redes sociales como se tuvo el contacto con ella.



"Acudimos a la Fiscalía para preguntar en qué estado está la carpeta, nos dijeron que esta ya no la tenía pues se envió a Orizaba y pues hay ciertas cosas que nos falta rebustecer, debemos de dar seguimiento, fuimos con autoridades ministeriales", expresó sobre el caso.



Dijo que tristemente la región de Zongolica es una zona serrana que puede estar pasando por más casos de violencia de este tipo de magnitud y para este caso, respuesta que dio la comandante del lugar fue que tiene cosas más importantes que atender, situación que preocupa pues al menos esta joven está siendo intimidada por el muchacho quien ha esta identificado.



Otros casos más se han dado en Xalapa y Chocaman donde se labora con diversos colectivos para dar seguimiento a los casos, "en primera para visibilizar la situación que sigue ocurriendo y no es chiste pero parece que quieren esperar la Ley Olímpia parece que no miden lo que dicha ley nos instruye".



Cabe hacer mención que esta ley no es propia, sino una es reforma que se adiciona a los códigos penales y en Veracruz fue en noviembre del 2019 en que entró en vigor y en el de artículo 251 se adiciona el capítulo quinto y este marca que la violación a la intimidad sexual es castigada de 4 a 6 años de prisión.

Foto: Ilustrativa

".Rosas Montesinos recalcó que en lo que va del mes al menos han tenido alrededor de 15 mensajes esporádicos donde piden ayuda,; sin mencionar una estadística del 2020, esta situación sigue dando de que hablar en la región por ello, pidió a las autoridades a dar más importancia y prioridad a este tipo de casos a ser más sencibles con las victimas y sus familiares.