¡Ten cuidado! Alertan sobre fraudes de supuestas agencias de viajes

Veracruz, Ver.- La asociación de Hoteles y Moteles alerta a los viajeros para no caer en estafas y fraudes en promoción de paquetes turísticos y reservaciones en hoteles durante la actual temporada decembrina y utilizar plataformas reconocidas en caso de querer salir de paseo a cualquier destino.

En entrevista, el presidente de la asociación, Santiago Caramés Chaparro informa que el tema de los fraudes es un problema que se registra desde la asociación nacional de Hoteles y Moteles.

Menciona que en estas fechas “ya brincaron” algunos casos de personas que fueron defraudadas por supuestas agencias de viajes que los contactaron a través de plataformas como Facebook o WhatsApp para ofrecerles atractivos paquetes turísticos y reservaciones en hoteles.

“Es un tema lamentable porque se está viendo afectada mucha gente, es un tema a nivel nacional, son personas o grupos de personas que hacen estafas cibernéticas, crean páginas ficticias, roban los logotipos de los hoteles y la gente cae, ya son varios casos, me incluyo porque en mi hotel ya se presentaron, justo en diciembre es que brincaron algunos casos”, expone.

Indica que a lo largo del año se han presentado alrededor de 50 casos dentro de la asociación que representa la zona conurbada Veracruz-Boca del Río pero aumentan durante la temporada vacacional.

¿De qué forma realizan los fraudes y cómo evitar caer en uno?

Argumenta que aunque estas personas hacen mal uso de los logotipos de hoteles reconocidos, no proceden las demandas porque lo hacen a través de plataformas digitales sin que haya un responsable.

“Esto no es nuevo, tiene meses que se presenta, pero empieza a incrementarse, como hoteles podemos presentar denuncias individuales por el uso indebido del logo pero ¿contra quién? No se puede denunciar un número de WhatsApp, no procede y a quien realmente afecta es a los viajeros porque ellos confían hacen los depósitos y se dan cuenta que es fraude”, agrega.

Menciona que algunos de los fraudes que se han reportado son de hasta 6 mil pesos, pero dependen de la dimensión del hotel y el paquete que supuestamente ofrecen.

Por ello llama a la población a estar alerta ante esta situación y en caso de querer viajar, acudir con agencias reconocidas y establecidas o comunicarse directamente con el hotel en el que desean hospedarse.