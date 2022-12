Defiende AMLO papel de la GN y su incorporación a las fuerzas armadas

Alvarado, Ver.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador defendió nuevamente el papel de la Guardia Nacional y su incorporación a las fuerzas federales, al asegurar que la coordinación que existe entre las instituciones y los gobiernos locales ha permitido mejorar los indicadores de seguridad pública.

Durante su intervención en la 48 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente señala que la determinación no fue la militarización de la policía, sino el fortalecimiento de la institución para dar mejores resultados a la ciudadanía.

“No es militarización, es sumar los esfuerzos para proteger a la gente, no es militarización, es garantizar la paz, sin violar los derecho”, fue lo que dijo durante su intervención frente a gobernadores y miembros de su gabinete.

El presidente, aprovechó para recordar que al inicio de su administración se logró sacar adelante una reforma a la Ley, para que se legalizara la participación de las fuerzas federales en labores de seguridad pública, ya que hasta antes de eso la participación del Ejército y la Marina en los operativos contra delitos del fuero común eran ilegales.

¿Cuánto presupuesto recibió la Guardia Nacional?

Del mismo modo, destaca la creación de la Guardia Nacional para contribuir en las labores de seguridad en coordinación con los gobiernos locales. Detalla que esta corporación recibió 100 millones de pesos de presupuesto que ha servido para prevenir delitos en puntos donde se requería su presencia en colaboración con policías municipales o estatales.

Asimismo, indica que se ha logrado que los gobernadores se involucren de manera directa en los temas de seguridad y puedan coordinar sus acciones con las autoridades federales, ya que antes de las reuniones de la Mesa para Construcción de la Paz no existía comunicación ni colaboración interinstitucional.

En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de cada autoridad de asumir de manera directa el tema de la seguridad pública, que en su caso no se encuentra delegada en algún otro funcionario o servidor público.

Del mismo modo, Andrés Manuel López Obrador señala que el combate a la corrupción ha sido un factor clave para reducir la incidencia delictiva en el país, ya que el desempeño de los altos mandos influye en el desempeño de sus subalternos y los resultados que se tienen con la población.

“Si no hay corrupción, si no se venden las plazas, si no hay funcionarios al servicio de la delincuencia, si no hay impunidad, se avanza”, agrega.

El presidente López Obrador se encuentra en una gira de trabajo en el puerto de Veracruz que inició con la conferencia mañanera, para posteriormente reunirse con gobernadores y por la tarde encabezará el evento de reapertura de la fortaleza de San Juan de Ulúa.