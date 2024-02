Fecha confirmada en Veracruz; Amotac programa manifestación nacional en febrero

Xalapa, Ver.- El próximo 15 de febrero a las 08:00 horas, transportistas agremiados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) realizarán una manifestación nacional para exigir a las autoridades atención en las carreteras para evitar robos, no solo a transportistas, sino a todos los ciudadanos que viajan por carretera.

Rafael Ortiz Pacheco, Presidente Nacional de Amotac indica en entrevista que el 15 de febrero harán lo mencionado.

“Es para tratar de ponerle un remedio o poner el punto sobre la “i” y nos oigan y que la misma autoridad ya se ponga a trabajar no podemos seguir así. Eso no lo hacemos únicamente por el transporte, hay mucho robo a particulares, automovilistas que no lo reportan, lo que buscamos nosotros es seguridad total para todos los usuarios de las carreteras nacionales".

Explica que será en todo México y que en Veracruz se unirán, Xalapa, Orizaba, Coatzacoalcos; además de Puebla, Estado de México, “en la central de la Ciudad de México y otros estados de la República".

¿Cuándo será la protesta de Amotac en Veracruz?

Detalla que todo iniciará a las 08:00 horas del 15 de febrero; “será a nivel nacional; esto no solo será para los transportistas, sino para la población en general, pues a parte de la seguridad hay otros temas".

Y agrega: "Estamos exigiendo que ya se retiren de las carreteras el vehículo doblemente articulado; es una necedad que es el full, sobre todo el que usa tanque, porque no es posible que una autoridad que está para cuidar la seguridad de los usuarios, permita y autorice el circule de un vehículo con 65 mil litros de gasolina o de explosivos o de amoniaco, no es posible".

Además, señala estar en desacuerdo por los cobros de los permisos en los municipios, “para entrar a cargar y a descargar; hace unos días hicimos una manifestación en Veracruz en ese sentido; no es posible que los municipios ahora de pronto ya te cobren por entrar, no es posible, si nosotros estamos desarrollando un trabajo de abasto y de la cadena de negocios y alimenticia; no es posible que tengamos que pagar para que nos dejen hacer eso".