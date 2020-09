Ante crisis, músicos interponen amparos para tener salario mínimo vital

Xalapa, Ver.- Músicos veracruzanos adheridos a la CROC buscaron el amparo de la justicia federal para que el Gobierno de Veracruz les otorgue un salario mínimo vital ante la crítica situación que enfrentan por la falta de empleo a causa del Covid-19.

El secretario general Jaime León Perea recordó que ante la falta de apoyos del gobierno estatal solicitados desde abril pasado, se ingresaron dos amparos, el 225/2020 radicado en el Juzgado Sexto y el 219/2020 en el Juzgado Cuarto.

"Estamos solicitando un salario mínimo vital, ya hubo respuesta, el amparo es para el gobernador de Veracruz y el presidente de la República. El presidente ya dio respuesta que se hiciera cargo y nos respondiera el gobernador y el aparato judicial ha estado dando evasivas", añadió.

Precisó que son 12 delegaciones las que intentan en todo el estado donde cuentan con al menos 7 mil agremiados de los cuales siete han perdido la vida en algunos casos a causa del Covid-19.

El líder de músicos aseguró que la situación que viven quienes se dedican a este sector es crítica, porque han tenido que recurrir al empeño o venta de sus instrumentos de trabajo.

“Tenemos ya varios decesos y la situación no se ve para cuándo; en Veracruz el fin de semana hubo un evento masivo en las calles, cerraron Independencia y no puede ser que lo hagan y mientras nuestros centros de trabajo están cerrados, cómo se rige eso, por qué los que necesitamos trabajar no nos dejan trabajar”, dijo.

Ante esto pidió al Gobierno de Veracruz que se sensibilice y sean escuchados dado que los músicos no han sido contemplados en los apoyos de la Secretaría del Bienestar o en la Secretaría de Desarrollo Social.

“Nosotros estamos buscando el dilogo la gente ya está desesperada y si no somos escuchados vamos a venir a manifestarnos, nosotros queremos hablar no cerrar calles, es lo único que pretendemos”, dijo.