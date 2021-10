Antes de concluir octubre se habrán aplicado 7 millones de vacunas contra Covid-19 en Veracruz

Para el 20 de octubre al menos 7 millones de vacunas contra Covid-19 ya habrán sido aplicadas en Veracruz, aseveró el delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

“Para esa fecha tendremos más de 7 millones de vacunas ofertadas en Veracruz, no quiere decir que son 7 millones de vacunados porque en algunos casos son segundas dosis”, dijo.

Local

En entrevista indicó que se prevé que para esa fecha la población de 18 a 29 años, último sector que falta, ya haya recibido la inmunización.

Al respecto, manifestó que falta por aplicar la vacuna en 58 municipios, entre éstos: Xico, Tlalnelhuayocan, Rafael Lucio, Coacoatzintla, Jilotepec, Perote, Coatepec, Emiliano Zapata, Tancoco, Cazones de Herrera, Martínez de la Torre, Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla, Agua Dulce, Santiago Tuxtla, Chinameca y Las Choapas.

Mencionó que en Xalapa se aplicaron 125 mil primeras dosis de vacunas de Pfizer al sector de 18 a 29 años, y al corte de ayer miércoles se habían aplicado 71 mil 789, “estamos ciertos que vamos a llegar al comportamiento de las metas que nos hemos propuesto”.

“En los 58 municipios que faltan son 400 mil vacunas, de éstas más de 300 mil son unidosis, hay algunas dudas sobre la aplicación de las mismas, por ejemplo, en el Puerto de Veracruz, pero la población debe estar segura de que las vacunas llegarán en tiempo y forma”, expuso.

En torno al sector educativo que se aplicó la primera dosis de Pfizer a pesar de que ya había recibido la vacuna CanSino, Huerta Ladrón de Guevara refirió que en Xalapa fueron mil docentes los que lograron “colarse”; sin embargo, no podrán recibir la segunda aplicación.

Comentó que de los mil docentes que pudieron recibir la primera dosis 754 regresaron para solicitar la segunda vacuna y fueron regresados en los filtros de las diferentes sedes instaladas en Xalapa.

“Lo que no se va a permitir es que haya gandallismo o influyentismo, se dio el fenómeno que muchos que fueron vacunados con CanSino vinieron a vacunarse con Pfizer, No se les va a vacunar porque no tienen la razón, no lo vamos a permitir, vamos a mandar el informe a la SEP y al Secretario Zenyazen Escobar para que corroboren y apliquen lo respectivo”, expresó.