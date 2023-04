Desesperación en Veracruz por constantes cortes de energía, acusan vecinos

Veracruz, Ver.- La constante falta de energía eléctrica tiene desesperados a colonos de Pocitos y Rivera, El Fénix y Albatros del municipio de Veracruz.

Tan solo la semana pasada hubo cerca de dos interrupciones del suministro eléctrico.

¿Cuántos apagones han ocurrido en Veracruz durante los últimos días?

El último apagón que sufrieron fue ayer miércoles el cual duró aproximadamente 12 horas.

María Alicia Pérez, vecina de la colonia Pocitos y Rivera, acusó que se encontraba en el Fraccionamiento el Fénix con sus familiares y se quedó sin luz. Decidió irse a su vivienda para cargar el celular y también se fue la energía eléctrica.

“El lunes a la 1 de la mañana se fue la luz y llegó hasta la 1 de la tarde en el Fraccionamiento el Fénix y me fui a la colonia Pocitos y Rivera y resulta que el martes a las 8 de la noche se fue la luz y no hubo en todo el día. Llegué como a las 6:30 de la tarde y no había llegado. En la colonia Albatros una persona me dijo que también se quedó sin luz y tenía miedo de que sus alimentos se echaran a perder”.

La misma situación la reportan los habitantes de la colonia Albatros, que a pesar de que pagan en tiempo y forma su recibo de luz, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no hace nada para resolver esta problemática.

Los vecinos señalan que además de afectar sus aparatos electrodomésticos, dejan a las familias a merced del calor, los mosquitos y la descomposición de sus alimentos.

Coinciden en que los apagones son constantes y en ocasiones hasta en más de una vez al día.

Las familias que habitan estas colonias se dicen hartas de esta situación, porque tienen que hacer gastos extras en la compra de hielo para conservar los alimentos, además de desconectar el refrigerador para evitar que se descomponga, entre otras medidas.

Advierten que tomarán medidas drásticas si no atienden su demanda, pues ya se ha convertido en una práctica recurrente, y esto no ocurría años atrás.