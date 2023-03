¡No más apagones! Vecinos de El Coyol se manifiestan en instalaciones de CFE

Veracruz, Ver.- Vecinos de la zona habitacional El Coyol se manifestaron en las afueras de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir un alto a los constantes apagones.

Acusaron que desde el mes de febrero se vienen dando apagones importantes y vaivenes de energía.

“Sabemos que también por la zona del hípico en Boca del Río no hubo luz, yo creo que es un problema que si no atacamos, que si no hacemos este tipo de cosas va a afectar a todo Veracruz, a todos los lugares de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, porque si no nos manifestamos, no va acabar esto”, dijo Alejandra Ramírez Báez, una de las vecinas.

Reprochó los altos cobros y los cortes de energías puntuales de la CFE, pero a cambio no brinda el servicio de excelencia que presume.

¿Cuántos apagones se han registrado en los últimos días en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río?

Denunció que tan solo en la semana pasada se registraron cuatro suspensiones del servicio, pero a raíz de la explosión de la subestación de hace dos semanas los apagones se han vuelto recurrentes.

Acusó que lo anterior ya provocó que aparatos en los hogares y artículos que buscan conservar como medicinas se echaran a perder, pero además los cortes de energía se están registrando sobre todas las noches, generando incomodidades.

Por si fuera poco, las interrupciones de luz se están dando hasta por cinco a seis horas.

La entrevistada, aseguró que decidieron realizar este plantón pacífico para exigir a la empresa que realice mantenimiento o inviertan los recursos que sean necesarios a sus instalaciones.

Insistió en que se trata de un problema que se viene registrando desde hace tiempo y si no toman cartas en el asunto irá extendiéndose en el estado.

“Tenemos que alzar la voz, porque están muy buenos para cobrar, para cortar la la luz, muy buenos para todos, pero para cuando tienen que solucionarlo no, y ya es un problema que tiene bastante tiempo, pero ahorita ha empezado a incrementar”.

Los quejosos conminaron a los habitantes de la zona conurbada a sumarse a este reclamo porque de lo contrario, la paraestatal seguirá ignorando las suspensiones del servicio.