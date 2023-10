No es sano enfocarse solo en temas partidistas: Arquidiócesis de Xalapa

Xalapa, Ver.-La Arquidiócesis de Xalapa afirma que los tiempos que se viven en el estado y el país orillan únicamente hacia los temas de políticas partidistas y que esta mirada unidireccional no es sana “porque seguimos con muchos problemas que no debemos desatender y no se han resuelto del todo”.

El vocero Juan Beristain de los Santos dijo en el comunicado dominical que ejemplo de ello es la violencia en Medio Oriente, las dinámicas de violencia, la falta de medicamentos en los hospitales, la desintegración familiar por la emigración de connacionales al país vecino del norte o la inflación económica.

“No debemos olvidar que todavía tenemos mucho que hacer y resolver en lo social, cultural, económico y política del bien común”.

Agrega que el respeto y promoción de la dignidad de la persona y de la familia son tareas que nunca terminan de realizarse.

“El respeto a los derechos fundamentales debe ser una meta y tarea que debe renovarse y replantearse a corto y a largo plazo. Al respecto, se ha hecho mucho pero no se realizado todo. Falta seguir formando la consciencia de todos para que se respeten estos valores fundamentales en todos los niveles”.

Refiere que los obispos mexicanos recuerdan, en su Carta Pastoral Del encuentro con Cristo a la solidaridad con todos, que organismos nacionales e internacionales en vez de defender los derechos fundamentales los vulneran y niegan expresamente: “A nivel internacional algunas instituciones antes que querer afrontar y resolver estos graves problemas respetando la dignidad de las personas y de las familias, y el derecho inviolable de todo hombre a la vida, prefieren promover e imponer por cualquier medio una masiva planificación de los nacimientos”, puesto que la defensa de la vida y la promoción de la paz es una tarea para cada día.

¿Cuál es e mensaje del arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong?

Por su parte, el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, agrega en su homilía en la Catedral Metropolitana de Xalapa que Dios prepara lo mejor para todos, pero algunos abiertamente lo rechazan o ignoran la invitación.

“¿Cuántas veces nosotros tenemos muchas razones para no aceptar las invitaciones de Dios? dice el evangelio que tenían sus negocios, estaban ocupados en sus cosas y siempre tenemos nuestras propias cosas, prioridades, nuestros propios deseos que colocamos por encima de Dios”.

Agregó que Dios es bueno y generoso y pese a las invitaciones, deja en total libertad para responder al llamado.