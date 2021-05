Arquidiócesis pide a ciudadanía no dejarse chantajear por candidatos

La Arquidiócesis de Xalapa hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse chantajear por los candidatos que buscan un cargo popular y emitir un voto razonado, y a los políticos pidió evitar las mentiras o traiciones porque el pueblo necesita recuperar la paz.

Previo a la contienda electoral del próximo 6 de junio, el vocero de la Arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes, señaló que los ciudadanos tienen la obligación de acudir a las urnas.

"Que nadie se quede sin participar, no se deje corromper, ni corrompa a nadie, no venda su voto a nadie, ni se preste a chantajes, el voto es libre, secreto e informado. Nadie debe ni puede comprar su voluntad o aprovecharse de sus necesidades, eso sería un acto deshonesto e inmoral", expuso.

Mediante el comunicado dominical, mencionó que las amenazas o chantajes sobre el retiro de ayudas y apoyos sociales que se reciben actualmente por no vota por algún determinado color es un delito y debe denunciarlo.

"Los apoyos sociales a grupos vulnerables no empezaron recientemente, no se crea usted esa mentira; desde hace ya muchos años existían programas sociales que buscaban ayudar a las personas más necesitadas; además las ayudas que ofrece un gobernante en turno no salen de su bolsillo, sino de los impuestos de los ciudadanos", manifestó.

Dada la participación de candidatos que estuvieronen un servicio público, el sacerdote puntualizó que al ciudadano le corresponde hacer un discernimiento, evaluarlos y calificarlos.

"Que ningún candidato se avergüence de sus orígenes ni de su identidad étnica o religiosa, que nadie traicione los valores ni los principios que lo han caracterizado como ciudadano, ojalá los aspirantes a estos servicios públicos recuerden que antes de ser candidatos son personas que provienen de una familia y que vivian determinados valores", expresó.

Destacó que cada vez crece más la conciencia de que la fe que debe proyectarse en la vida social, en este caso en la vida política.

El representante de la Iglesia solicitó, además, tener cuidado con aquellos aspirantes que traicionan a sus representados, que los

convencen para que les den su confianza y luego los apuñalan con iniciativas o leyes que destruyen su identidad cultural, "tenga cuidado de los lobos con piel de oveja”.

"Nuestro pueblo ya no quiere más mentiras ni traiciones, desea vivir en paz, tener mejores oportunidades y condiciones de vida", comentó.

Suazo Reyes refirió que los candidatos tienen entre manos la responsabilidad de dignificar la política, de devolver a esta función su identidad original que es buscar siempre el bien de la comunidad, aplicar debidamente los recursos públicos y, por tanto, a desempeñarse con honestidad, transparencia, creatividad, dedicación, y promover con su testimonio el estado de derecho.

"Esperaríamos que un político no lleve a la mesa de sus hijos un pan con sabor a corrupción, sino el fruto de su trabajo ganado honestamente con el sudor de su frente. Sería una tragedia social que a quien se le da la confianza de gobernar o legislar sea rehén de compromisos de grupos o de partidos, se preste a la corrupción o sea simplemente un títere manejado por intereses extraños; también sería una ofensa para el electorado que quien aspira hoy a un cargo público, lo vea simplemente como un trampolín para buscar promoverse para otro cargo político", agregó.