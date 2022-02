Asignación de plazas son conforme a las necesidades del estado: Zenyazen

En torno a la asignación de plazas, hecho que ha generado múltiples manifestaciones en la SEV, el titular de esta dependencia estatal Zenyazen Escobar García reconoció que resultar idóneo en un examen de prelación no garantiza que el docente obtendrá una plaza.

En entrevista, tras la conmemoración del 201 aniversario de la Bandera de México en el parque Juárez de esta ciudad refirió que no se pueden entregar plazas con las que no se cuenta en la dependencia, ya que únicamente se asignan los espacios que quedan vacantes por jubilaciones.

"Hacen su examen para poder ingresar al sistema como maestro y hay una cláusula clara que dice que es por la necesidad del servicio educativo, pero la austeridad republicana no nos permite generar plazas y con la pandemia las jubilaciones han disminuido, esto ha impedido que cierto número de maestros puedan obtener su plaza", dijo.

Aseguró que se están aplicando las plazas de forma transparente y conforme a la prelación, "la asignación va siendo conforme a las necesidades del estado".

"El tema de salir idóneo no te garantiza una plaza, obvio si sales en los primeros cien lugares de primaria de seguro vas a tener una plaza. Se desglosa, en cada nivel y se asigna la plaza conforme a los espacios disponibles", comentó.

Al respecto la titular de la Oficialía Mayor, Ariadna Selene Aguilar Amaya, mencionó que se puede precisar la cantidad de plazas que se tendrán cada año; sin embargo, cada año alrededor de mil docentes se quedan sin espacio.

"Son alrededor de 300 menos que el año anterior, en el 2020 fueron más de 2 mil 300, después fueron 2 mil 100 y el año pasado se entregaron mil 800, tienen que volver a presentar examen, nosotros no podemos guardar el lugar porque es ilegal, no podemos afectar a quienes presentan examen, si no obtuvieron una plaza cuentan con el derecho de volver a aplicar e incluso les beneficia porque pueden subir de posición en la que quedaron", expuso.

Finalmente, destacó que la puntuación aplicada a cada docente es multifactorial, por lo que cuando los docentes no obtuvieron la plaza tienen la oportunidad de capacitarse para posicionarse en un mejor lugar y tener mayor posibilidad de obtener la base.

Zenyazen Escobar García afirmó que el problema que hay en el Instituto Tecnológico de Alvarado es "golpeteo político" proveniente de la alcaldesa, Lizzette Álvarez Vera y acusó que los estudiantes que mantienen tomado el plantel desde el pasado lunes de estar cerrados al diálogo.

En SEV todo está en orden: Ariadna Aguilar

Xalapa, Ver.-La oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Ariadna Selene Aguilar Amaya, aseguró que es la primera vez que la dependencia no recibe observaciones por presunto daño patrimonial de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y aclaró que no se realizaron pagos a personas fallecidas, tal y como se habría dado a conocer.

En entrevista, refirió que las observaciones de tipo administrativas que fueron realizadas por el órgano de fiscalización superior federal fueron justificadas previo a la emisión del informe de la Cuenta Pública 2020, emitida el pasado domingo.

Detalló que la ASF realizó 51 auditorías, de las cuales en 37 no se detectaron irregularidades y en las 14 restantes fueron atendidas en tiempo y forma.

Al respecto, puntualizó que los más de 5 millones de pesos que fueron observados a la dependencia corresponden a registros de personas que no correspondían a un deceso y de aquellos que se realizaron de manera posterior a un fallecimiento.

La única observación que nos pudieron hacer fue administrativa y ya la solventamos, ésta fue en el hecho de que teníamos pagos en demasía, pero ya lo aclaramos, no podemos adivinar si fallecieron o no, sino que debemos esperar que nos llegue el acta de defunción para realizar el proceso

Detalló que la dependencia contabilizó 26 registros correspondientes a 579 mil 319.38 pesos relacionados con personas a las cuales no correspondía a un deceso, ya que trabajador se encuentra laborando activamente.

“Es una forma de poder prevenir la emisión de pagos, se bajan los pagos a cheques esperando que se realice el cobro y, efectivamente, las personas realizaron el cobro porque se comprobó que están laborando actualmente”, dijo.

Asimismo, comentó que se observaron mil 173 registros, los cuales, efectivamente, fueron realizados de manera posterior a un deceso; sin embargo, ello ocurrió debido a que cuando el trabajador falleció los familiares tardaron en emitir la notificación correspondiente.

Especificó que por estos casos se recuperó un monto de 4 millones 301 mil 471.62 pesos, los cuales fueron devueltos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

"Es un tema operativo, de sensibilidad, cuando alguien fallece no podemos estar pidiéndoles a los familiares que regresen de inmediato los recursos, esperamos el proceso que tengan que realizar para poder devolver los recursos, los acompañamos en el proceso", dijo.

Manifestó que la nómina educativa es una de las más grandes del país, por lo que se deben generar los procesos administrativos al menos con un mes por adelantado para poder cumplir con los pagos en tiempo y forma.

“Por el número de centros escolares y personal docente del estado, el proceso de generación de la nómina educativa se realiza con dos quincenas de anticipación, por ello es entendible que cuando un docente fallece la familia puede dar aviso al lugar de trabajo, pero tardar en notificar a la Secretaría, nosotros esperamos esa notificación para aplicar la baja de forma oficial”, manifestó.