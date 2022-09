Direcciones de escuelas condicionan inscripción de alumnos: Asociación de Padres de Familia

La Asociación Estatal de Padres de Familia de Veracruz ha recibido al menos 25 quejas por actos fuera de la ley cometidos por las directivas de escuelas primarias, secundarias y preparatorias del estado.

Cambio de uniforme sin previo aviso, condicionar la inscripción de los menores por la falta de pago de la cuota voluntaria, y solicitudes de útiles escolares y artículos de limpieza de marcas reconocidas forman parte de las denuncias que padres de familia realizaron a la asociación.

¿En qué municipios de Veracruz hay reportes de actos fuera de la ley cometidos por las directivas de escuelas?

Al respecto, Esteban Rodríguez Ortega, presidente de la asociación, aseguró que en todo el estado se tienen reportes por el "mal actuar" de las autoridades de las instituciones de varios niveles educativos.

"En todos lados se tienen reportes de directores imponiendo cuotas, cambios de uniforme sin previo aviso, de solicitudes de materiales de limpieza y escolares de marcas específicas", expuso.

Cuotas en escuelas no deben ser obligatorias

Recordó que en la Ley General de Educación, en su artículo 106 se señala que la obligación de mantener las escuelas es la Federación, el Estado o el municipio, por lo cual las cuotas no deben ser obligatorias y, mucho menos, condicionantes para la inscripción de los menores.

"No entiendo por qué se quieren hacer obligatorias las aportaciones voluntarias, esto nace de los padres de familia, el aportar, ayudar, contribuir, pero no es una obligación", comentó.

Señaló que en un bachillerato de Coatepec la dirección decidió cambiar el uniforme sin previo aviso, lo que generó que los padres de familia realizaran un gasto extra que no tenían contemplado.

Cambio de uniforme sin previo aviso, condicionar la inscripción por la falta de pago y solicitar útiles escolares y artículos de limpieza forman parte de las denuncias | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"El director impuso, no preguntó, no pidió la opinión de los padres de familia sobre el cambio del uniforme, sólo lo impuso, lo que es preocupante porque la situación económica de los padres de familia es complicada porque algunos se quedaron sin trabajo por la pandemia, otros lo tienen, pero mal pagado", manifestó.

Mencionó que una madre de familia le presentó el reporte relacionado con el rechazo de la dirección de la escuela Anexa a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen" para la inscripción de su hijo, pese a que le correspondía el espacio porque sus hijos anteriores cursaron sus estudios ahí.

"A algunos padres de familia apenas les da para la aportación voluntaria, la cual están condicionando, diciéndoles que si no pagan no inscriben a los menores. Hay muchos que no fueron inscritos porque no pudieron cumplir con las aportaciones y no les dieron el lugar aunque tuvieran derecho a ello", expuso.

Además, refirió, en una Telesecundaria en Banderilla se les solicitó a los estudiantes llevar materiales escolares y de limpieza de marcas reconocidas.

Estamos en una situación económica difícil, no creo que si un menor lleva plumones de marca va a aprender mejor, también solicitaron materiales de limpieza de marca, este tipo de situaciones hay que erradicarlas porque los padres de familia no tenemos la obligación de mantener la escuela, aportamos porque tenemos la obligación moral con la educación de nuestros hijos.

Ante dichas situaciones, adelantó que buscará el acercamiento con el titular la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, a fin de presentarle todos los reportes recibidos de parte de los padres de familia.

Una Telesecundaria en Banderilla se les solicitó a los estudiantes llevar materiales escolares y de limpieza de marcas reconocidas | Foto: Pixabay

Finalmente, pidió a los padres de familia realizar las denuncias sobre los casos de los que hayan sido víctimas al número 22 81 09 98 52, a fin de poder dar solución a la situación generada.

"Les pedimos que se acerquen a la asociación y que denuncien porque este tipo de casos no se pueden quedar así, necesitamos que exista conciencia de parte de los directores, no pueden estar condicionando la educación de esta manera", agregó.