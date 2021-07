Auditoría Superior detecta algunas irregularidades

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó transferencias por 123.3 miles de pesos a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) que era administrada por el Gobierno del Estado de Veracruz lo que constituyó una irregularidad.

De acuerdo a la Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-30000-19-1410-2021 que se desprende de la Cuenta Pública 2020, el ente auditor descubrió que la cuenta no fue exclusiva para el manejo de los recursos del fondo ya que se identificaron transferencias externas. “Aunque se dispuso de una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos del FISMDF, se identificaron depósitos procedentes de varias cuentas bancarias, de los cuales no se identificó a qué conceptos corresponden, por lo que la cuenta no fue exclusiva para el manejo de recursos del fondo y se generó la mezcla de recursos”, señala el documento.

La ASF determinó que, del total de las transferencias, cinco municipios veracruzanos realizaron transferencias por 3,806.8 miles de pesos a la cuenta del FISMDF, debido a errores en el proceso de pago de los recursos del fondo en junio, ya que el estado no descontó los importes por concepto de deuda que estos municipios suscribieron con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS).

También se identificó un depósito de 4.8 miles de pesos que fue transferido al municipio de Tamiahua, sin que se justifiquen los movimientos realizados pero que fueron transferidos; un depósito más de 116.4 miles de pesos, “sin identificar a qué concepto correspondieron ni los municipios que lo realizaron” y un depósito más de 2.1 miles de pesos sin identificar su concepto. Así mismo, fueron reintegrados a la TESOFE 123.4 y 0.1 miles de pesos, respectivamente, sin identificarse el concepto.

Ante esto, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CG-OIC-SEFIPLAN-INV-13-2021 con fecha del 7 de mayo de 2021, por lo que se dio como promovida esta acción.

“En conclusión, el Gobierno del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave cumplió, en general, con las disposiciones normativas respecto de la distribución y ministración de los recursos del FISMDF entre los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las actividades correspondientes”.

Sin irregularidades en recursos del FORTAMUN

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación también revisó el proceso de distribución y ministración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) a los municipios del estado de Veracruz por parte del Gobierno del Estado.

De acuerdo a la Auditoría De Cumplimiento: 2020-A-30000-19-1409-20 la autoridad estatal cumplió con las disposiciones normativas respecto de la distribución y ministración de los recursos del FORTAMUN-DF entre los 212 municipios de la entidad federativa. Y es que, de los 5,625,318.9 miles de pesos auditados -que representaron el 100.0% de los recursos asignados-, la recepción, distribución y pago de los recursos del FORTAMUN-DF se realizó “de conformidad con la normativa federal y local en la materia”.

En el documento se detalla que sólo se identificó un retraso en la ministración de los recursos del fondo en enero de 2020, en un municipio, que fue aclarado porque la cuenta del municipio se encontraba bloqueada. “Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y 2 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe”, señala la ASF.