Aumentan denuncias por abuso a menores de edad

Las denuncias ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal de Xalapa por violencia contra menores, solicitando pensión alimentaria y hasta por abuso sexual, no han parado.

De acuerdo con la procuradora María de Monserrat Díaz tampoco han incrementado y más bien se nota una disminución, lo que podría obedecer a que muchas personas han preferido mantener el confinamiento y no salen a interponer sus denuncias. Precisó que del 30 de marzo pasado al 17 de abril han otorgado 41 atenciones y relacionadas con violencia contra menores son apenas seis, lo que no necesariamente refleja la realidad.

Detalló que en este lapso han tenido también cuatro mujeres en el refugio para víctimas de violencia, pero que lo dejan y optan por regresar con sus familiares respaldadas por sus redes de apoyo, dado que su estancia es voluntaria. Además, refirió que han tenido cerca de tres denuncias por abuso sexual, aunque no es un dato total y seguramente existen muchas más. “Que veamos el aumento notorio de la violencia en contra de los niños y niñas no, a mí me parece que se ha mantenido. Por ejemplo, del 30 de marzo al 17 de abril, en la Procuraduría tuvimos 41 atenciones, pero dentro de éstas hay diversos temas que se han atendido y la verdad es que son pocas, lo que creo que tiene que ver con que la gente no está saliendo y de lo que estoy hablando es de gente que acude a la Procuraduría a denunciar”, dijo.

Precisó que entre los casos que han atendido está el abandono de hogar, sustracción de menores por parte de alguno de los padres, así como la solicitud de pensión alimenticia.

De eso podría decir que sí hay, tengo por lo menos en este periodo cinco solicitudes de apoyo para pensión alimenticia, tengo idea que el asunto de la situación económica está haciendo que busquen la posibilidad de encontrar cómo subsistir.