¿Lo has notado? Aumentan precios de leche y aceite pero botellas tienen menos producto

Amas de casa se han encontrado no solo que los precios de los productos básicos aumentan, sino que los recipientes de aceite, sopas o leche, ahora traen menos cantidad de producto. Hasta hace poco, explican que se compraba aceite o leche en botes y cajas de un litro, ahora la mayoría contiene de 850, 840 hasta 946 mililitros. Suben costo y traen menor producto.

En el aceite la cantidad de producto es distinto de acuerdo a la marca, por ejemplo, hay recipientes como Nutrioli y Sabrosano que contienen 850 mililitros, Chedraui con 800 mililitros, Capullo 840 mililitros, Canola 946 y Vita con 825.

El aceite, uno de los productos, que no ha bajado en las últimas semanas, pero que además los recipientes tienen una menor cantidad de líquido. En el caso de las cajas de leche, las compañías también han optado por disminuir la cantidad de líquido: Santa Clara contiene 750 mililitros; hay otras marcas con bebidas saborizadas que traen sólo 200 miligramos o 946 para bebidas de almendra y otros sabores.

Pero lo mismo ocurre con los recipientes de suavizantes, detergentes líquidos, entre otros. Es raro que traigan un litro completo, ahora contienen cantidades menores.

Precios de canasta básica se elevan cada enero | Foto: René Corrales

Al respecto, Érika Ramón, de abarrotes Superklin, que tiene varias sucursales en la ciudad, comenta que varias marcas de leche han aumentado su costo en las últimas semanas, hay desde 20 pesos las más económicas, 25 pesos las más comerciales, pero otras hasta casi los 30 pesos.

Por mayoreo, comenta, salen en 21 pesos, en promedio, por lo que cada establecimiento le sube la cantidad que considera pagan sus clientes.

¿Qué sopas y galletas han aumentado de precio?

Año con año, en enero se suben los precios de prácticamente todo los productos básicos, es una situación recurrente que conocen tanto compradores como quienes se dedican al comercio, pero este año la situación ha sido todavía más variada.

Comenta que en abarroteras grandes han notado que los productos de una marca como Cuétara no han surtido de forma normal, lo que significa que al haber menos, pues suben los precios porque son alimentos: galletas, pastas y harinas que son muy demandados por las familias.

Lo mismo ocurre con las sopas de marca La Moderna, no hay tanto producto como se demanda; significa que si hay menos pues subirá su costo, así se maneja este tema del comercio, dijo.

Las cajas de producto están más caras, “cuando a una ama de casa le pones la bolsa de sopa a 10 pesos, pues no les gusta porque son alimentos de los más solicitados”.

Los grandes distribuidores, que tienen supermercados, tienen las bolsas de sopas a 11 pesos, pero ahí no se puede repelar. Resalta que las galletas y sopas son productos que seguramente subirán su costo en las próximas semanas, si hay menos distribución de los principales productores.

“Muchas veces las personas no saben por qué suben los productos, pero lo cierto es que si no hay para abastecer la demanda de pequeños vendedores, empieza a incrementarse y no se puede hacer nada con esa situación. “Aunque sea un peso o dos repercute en la economía de las familias esos costos de más”.

Antes de la inflación, con 10 mil pesos surtía la tienda, pero ahora con esa cantidad no compras más que unos bultos de azúcar y un poco más, “está complicada la situación”.