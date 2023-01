¡Sabor xalapeño! Vendedoras de tamales se alistan para la Candelaria

Un aumento mínimo en las ventas de 50 por ciento estiman tendrán quienes se dedican a elaborar tamales; los preferidos de los xalapeños que son los rancheros, aunque también son muy degustados de los de hojas de maíz sean de cerdo o pollo, frijoles o verduras, así como los de dulce: piña, fresa y limón.



Pero para este Día de la Candelaria su costo será un poco más alto porque todos los insumos están más caros para quienes los preparan; su precio oscilará entre 14 pesos y 30, para el caso de los que elote con carne.

Previo a la celebración de la Candelaria, fecha en que las familias pagan el haber sacado un muñeco del niño Dios en una reunión en la que se degustan tamales de todos los sabores y colores, don Guadalupe Hernández Niño, que junto con su esposa tienen un expendio de tamales desde hace 18 años, explica que esperan con ansías esta fecha porque sus ventas han estado un poco bajas después de tantos gastos decembrinos.

Comerciantes han tenido que aumentar precio de los tamales algunos pesos | Foto: David Bello

“Si los vendemos, de eso vivimos, nuestra familia tiene su negocio de tamales desde hace muchos años, pero sin duda es que sí han bajado nuestras ventas, ya sea porque no hay dinero o porque los preparan en casa para ahorrarse algo de dinero”.



Indica que ya tienen su clientela cautiva que siempre acuden a comprarlos “porque son deliciosos los que prepara mi esposa, también es cierto que reciben algunas quejas porque han tenido que subir precio en dos pesos, pero la verdad era imposible mantener el mismo costo”.



Los tamales estarán un poco más caros, en el caso de los de elote con carne, un poco más porque son más elaborados y los insumos que se utilizan están más caros, además son grandes, por ello son de las más buscado por las familias, aunque sí, reconoce que hay personas que ya no los compran como antes.



Explica que es de esperarse que este año las familias no compran como antes, “que en años anteriores nuestros clientes venían por 20 o 30 tamales para compartir con los amigos”.



Nos llegaban pedidos de oficinas de 50 a 100 tamales y pues para nosotros era muy buen negocio, “ahora notamos que para ahorrar y no gastar ahora solo se llevan 10 o 15 tamales surtidos o de los más económicos, porque no se puede gastar de más”.



Además creemos que ante la crisis y el incremento de precios hay familias que mejor los elaboran ellos para ahorrarse unos pesos y eso también les afecta en sus ventas, “pero tenemos fe de que haya una reactivación de mínimo 50 por ciento en la venta y pues con eso recuperarnos algo de la baja de ventas desde que inició el año. No nos quejamos, porque nos compran, pero no como antes”.

¿Cuánto se han elevado los insumos para hacer tamales?



La señora Patricia García, quien lleva 23 años elaborando tamales para vender, señala que este año ha sido complicado porque para hacerlos deben invertir más recursos y las ganancias se reducen.

“Imagine que ahora hay que pagar más por el kilogramo de carne de cerdo y pollo, por las hojas, chiles verdes y seco, tomates, mantequilla, limones, fresas y piña, que son solo algunos de los productos que utilizamos para elaborar nuestros productos".



"Si antes teníamos que gastar 500 pesos para elaborar 100 tamales ahora debemos invertir 800 o más y eso repercute en los precios al público, que en mi caso los daba en 12 pesos ahora tendrá que subirlos a 14 o 15 pesos”.

Además de ingredientes, comerciantes deben pagar por gas y luz | Foto: David Bello

Además comenta que hay queporque todo se necesita para hacer los tamales,En el mercado Los Sauces, la señora Ana María Pérez explica que sus tamales son sencillos de frijol o de ejotes que son muy buscados, porque son deliciosos, pero para los de carne tienen que invertir más con todo tan caro por lo que tiene que darlos en 15 pesos,