Ayuntamiento de Alvarado para obras en el fraccionamiento Real Mandinga

Alvarado, Ver.-Tras la denuncia de habitantes del fraccionamiento Real Mandinga el ayuntamiento de Alvarado ordenó detener parte de las obras que se realizan en esa zona porque no cuentan con los permisos de construcción y operan en la ilegalidad.

Luego de que un grupo de habitantes de dicho fraccionamiento acudieran a las oficinas de enlace municipal de Alvarado para denunciar al constructor Benjamín “N” porque trabaja bajo muchas irregularidades, el director de Desarrollo Urbano, Francisco Javier Rosas Domínguez aseguró que no cuenta con permisos municipales.

Explicó que el fraccionamiento Real Mandinga ha derivado de muchos conflictos luego de que el desarrollador abandono las obras y heredó el problema al ayuntamiento.

Además de que uno de los constructores identificados como Benjamín “N” trabaja sin permisos y amenaza y amedrenta al personal del ayuntamiento.

“Desgraciadamente el desarrollador no ha dado la cara desde hace años, el se fue como un tramposo que es y nos dejo abandonado el fraccionamiento, nos ha costado trabajo ir regularizando y ahorita se van a parar las obras porque no tienen licencia de construcción ya los hemos parado varias veces, pero este señor Benjamín llega y nos amedrenta, amenaza y no sabemos si tiene por ahí un arma, hace cosas indebidas y vamos a tener que mandar a la patrulla porque no tiene permiso”, dijo.

Aseguró que el constructor no podrá continuar con las obras a menos que se regularice.

Los vecinos de la zona indicaron que desde hace un par de meses el señor Benjamín “N” inició unos trabajos de construcción en el fraccionamiento de manera irregular.

“Venimos a pedir el apoyo porque no hay normas de construcción, parece un rancho donde cada quien construye cuando quiere y como quiere, dejando basura tirada por todos lados, partes de concreto, los trabajadores no tienen daños y hacen sus necesidades al aire libre sin importar que hay niños jugando en el área, venimos a pedir la intervención del ayuntamiento”, fue el reclamo de la señora Genoveva Acevedo Prado vocera del grupo de afectados.