Bailarín orizabeño triunfa en Inglaterra

Orizaba, Ver.- Néstor Hernández, bailarín orizabeño es muestra de esfuerzo, tesón y hambre de triunfo, pues sin cursar estudios profesionales de danza, es el único bailarín autodidacta de una compañía de danza Zoonation UK, de Inglaterra.

Recuerda, que él comenzó desde pequeño a practicar el baile urbano (break dance) después de ver a un grupo de chicos bailando en una fiesta. Su destreza y flexibilidad lo impresionó.

Tras la separación de sus padres, cuando él tenía 11 años, reconoce que pasó el tiempo libre sin vigilancia de su madre, en la calle; fue ahí que vio bailar a esos chicos.

Intentó imitar los pasos que recordaba y se dio cuenta de que se le facilitaba ese estilo de baile, por lo que se puso a practicarlo, pues al hacerlo se sentía muy bien.

En el año 2003 se popularizó el break dance y fue cuando comenzó su carrera, sin darse cuenta dejó todo lo que lo distraía como las fiestas, el cigarro y el alcohol, porque se dedicaba a practicar su baile.

En el 2005 formó con otros chicos de otros municipios de la zona un grupo llamado Psichos of the Floor, para competir a nivel nacional. “Logramos representar a Orizaba en grandes eventos ganando primero, segundo y tercer puestos a nivel nacional en lugares como la ciudad de México, Guadalajara, Monterey, Puebla, Cancún, entre otras.

Luego de dos años el grupo se desintegró pues Néstor conoció a quien fue su mentor en baile, Nery Flores, con quien trabajó durante 15 años, tiempo en el que aprendió a bailar jazz, ballet, hip hop y otros estilos más.

En el 2008 se fue a vivir con a Cancún, Quintana Roo, para probar suerte como bailarín de hotelería, que reconoce fue muy difícil y durante mucho tiempo bailó sólo por propinas en la zona hotelera y se mantenía trabajando como cocinero en un restaurante italiano, a finales de 2008 volvió a Orizaba, pero seguía en busca de su sueño, ser parte de una importante compañía de baile.

En el 2011 recibió la invitación a trabajar de un compañero que ya era dueño de su propia compañía y nuevamente dejó a su familia y su ciudad. Esta vez iba con mucha más preparación, conocimiento y entrenamiento. “Regresé a Cancún sin saber que ya no volvería a Orizaba”, señala.

Néstor hizo su carrera en Cancún como bailarín profesional de hotelería y se presentaba en toda la zona de Cancún, Playa del Carmen y la Riviera Maya.

En el 2013 fue cuando viajó a Inglaterra

En el 2013 ya se sentía sin más que hacer o aprender, así que decidió ir a Inglaterra por 6 meses, con su esposa, que es de esa nacionalidad, “para ver cómo eran las cosas por allá”, recuerda.

Durante 3 años iba y venía a México cada seis meses, hasta que logró aprender el idioma inglés y decidió, entonces, quedarse en el Reino Unido. Hizo todo mi proceso legal y llegó a UK dejando todo lo que tenía en Orizaba, amigos y familia.

En ese país comenzó de cero, se desempeñó como albañil durante cinco meses, para poder tener ingresos, pues todo allá es muy diferente en el ámbito de la danza. A diferencia de México, el 90% de los bailarines de élite salen de las universidades que hay exprofeso.

“Yo nunca estuve en una, pero no me rendí, así que trabajaba de albañil 8 horas al día y saliendo me dirigía al centro de la ciudad para practicar baile con el grupo de la ciudad. Mi objetivo era darme a conocer, sin importar mi cansancio, pues sabía que la única manera de lograr una carrera aquí, era con ayuda de alguien”, relata.

Fue así como alguien lo vio entrenar y le preguntó si sabía bailar algo más que break dance, pues trabajaba para una compañía importante de Londres y buscaban a alguien con sus cualidades.

“Le dije que sí y mande mis videos y demás. Logré que me invitaran al casting en el cual había más de 300 bailarines. Me quedé con el trabajo y un contrato y ahí cambió todo”, señala.

Néstor fue invitado a bailar en el programa más icónico del país, “Strictly Come Dancing UK” al Lado de grandes artistas y bailarines, estuvo como bailarín en el Estadio Olímpico de Barcelona, ha participado en películas y otros espectáculos.

Es el único bailarín de la compañía Zoonation UK, que no tiene estudios profesionales. “Eso motivó a mi coreógrafa y dueña de la compañía a ponerme de ejemplo con los demás, además de que le gusta que sea mexicano y no olvide mis raíces”.

El orizabeño Néstor Hernández es muestra de que, a pesar de la adversidad, si se tiene una meta, con esfuerzo, dedicación y tesón se logra alcanzar. “Ojalá conocer un poco de mi historia motive a mi gente de Orizaba. Es muy satisfactorio para mí representarlos en mi área, el baile y dar a conocer mi ciudad, que es Pueblo Mágico”, concluye. Si quieres conocer más de este destacado bailarín orizabeño puedes seguirlo en Instagram @bboyser.ngg