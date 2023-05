Oposición está derrotada, acusa Gómez Cazarín

Luego de que las bancadas del PAN y PRI criticaran el actuar de los legisladores de Morena en el Congreso local, el coordinador de dicho grupo legislativo, Juan Javier Gómez Cazarín, salió a defender su postura al afirmar que la oposición está derrotada.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por los integrantes del grupo Legislativo, indicó que los y las diputadas del PRI y PAN utilizaron el escudo de la Legislatura, hecho que no debió ser porque se trata de una minoría.

¿Qué declaró Juan Javier Gómez Cazarín sobre el PAN y PRI?

“Ellos están usando el escudo del Congreso, pero como son pocos diputados y ya no les da para más porque no tienen cómo competir ante el pueblo, no ante los diputados, se escudan en acciones que no son nada, abajo del desplegado que hicieron están los dos escudos de los partidos con los que quieren usar la Suprema Corte”, dijo.

Afirmó que la población “está cansada” de que se lleven a cabo actos indebidos, tales como las decisiones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismos que fueron rechazados por los integrantes de Morena.

“El pueblo que está cansado de acciones de este tipo. No sólo es en Veracruz, sino en otros estados y ha pasado con Morena y los partidos de alianza, con el PT y con el Verde porque la Suprema Corte no está actuando a favor del pueblo, sino en función de unos cuantos”, expresó.

Mencionó que existe una intromisión de parte de los ministros hacia el trabajo legislativo, lo cual no sucedió en gobiernos pasados.

“Existe una intromisión de la Suprema Corte con el Congreso de la Unión, hay que decirlo, ahorita ellos se escudan en el proceso legislativo, pero cuando pasó la reforma energética de fast track no checaron el proceso legislativo, no existió para los ministros”, manifestó.

Refirió que además de los legisladores veracruzanos los representantes de Morena en los Congresos de Oaxaca, Campeche, Tamaulipas, Puebla, Morelos y Baja California se han sumado a la exigencia para que los ministros de la Suprema Corte no intervengan en las decisiones del Legislativo.

En torno a la movilización que se llevará a cabo el próximo 20 de mayo a las 12:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador comentó que se ha hecho la invitación a la ciudadanía para que acuda.

Afirmó que no se le presionará ni obligará a las personas o trabajadores a asistir a dicha movilización a la cual ya se unió el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez. “Hacemos la invitación al pueblo, respetamos y a nadie se le va a obligar, cada quien es libre de ir como pueda”, agregó.