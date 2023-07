Qué hacer si el Cajero del Bienestar no te da el dinero que solicitaste; es lo que sabemos

Ya te llegó tu pensión y quieres disponer dinero del Cajero del Bienestar, realizas todo el proceso y te das cuenta que ¡no te lo da! Tranquilo, ya lo dijo el secretario del Bienestar, son temas que suelen ocurrir cuando se termina el dinero en el cajero, ¿qué puedes hacer al respecto para recuperar tu efectivo? Te contamos.

Existen un par de opciones por las que el Cajero del Bienestar no te dio tu efectivo, por ejemplo, cuando retuvo el efectivo o se quedó sin dinero, para cada opción hay soluciones, así que si fuiste de los que no recibió el efectivo que solicitó, van un par de tips para que puedes solicitar el dinero que no te fue entregado.

Cajeros del Bienestar: Cómo puedo recuperar mi dinero si el cajero no me lo dio

De acuerdo a integrantes de la Secretaría de Bienestar si realizaste un retiro de efectivo en cualquier Cajero del Bienestar y el dinero no te lo entregaron, primero ver con algún ejecutivo o “Servidor de la Nación” y explica lo que ocurrió; los cajeros tienen un sistema automático el cual da a conocer las operaciones realizadas durante el día.

Así que al detectar que sobró dinero, en un lapso de 72 horas (3 días) tendrás de vuelta el dinero en tu cuenta, pero recuerda que es importante que hagas del conocimiento de tu problema a los encargados de la sucursal, además, si te dan algún ticket consérvalo para cualquier duda o aclaración.

Si te toca que al hacer un retiro de efectivo en cualquiera de los Cajeros del Bienestar que existen en México, se terminó el dinero que había, no te preocupes, de acuerdo al Secretaría de Bienestar se cuenta con un proceso en el que se recarga el cajero en un periodo aproximado de una hora, algo parecido a los bancos tradicionales.

Banco del Bienestar: Cómo puedo retirar dinero de los Cajeros del Bienestar

Si es la primera vez que vas a ocupar tu Tarjeta del Bienestar, la cual se implementó para que los pensionados tengan acceso al recurso de una manera más ágil, y no sabes cómo utilizar los Cajeros del Bienestar, ¡No te preocupes! Te damos los pasos a seguir para que puedes retirar tu dinero en el momento que gustes.

Paso 1 | Cómo en cualquier cajero, insertas tu tarjeta y esperas que te solicite tu NIP para ingresar a tu cuenta

Cómo en cualquier cajero, insertas tu tarjeta y esperas que te solicite tu NIP para ingresar a tu cuenta Paso 2 | Le das a la opción de “Retiro de efectivo”

Le das a la opción de “Retiro de efectivo” Paso 3 | Defines la cantidad que requieras, si no sabes cuánto dinero tienes, puedes checar tu saldo primero

Defines la cantidad que requieras, si no sabes cuánto dinero tienes, puedes checar tu saldo primero Paso 4 | Por último, elegir si quieres tu recibo impreso, luego tomar tu efectivo y la tarjeta

Cuándo inicia el próximo periodo de inscripción a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

¿Ya cumpliste 65 años de edad o todavía no eres parte del censo de población para la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores? Te contamos que el pago bimestral de julio y agosto se termina el próximo lunes 17 de julio, el siguiente bimestre, septiembre-octubre, se pagará en septiembre con fecha por definir.

Si quieres formar parte del programa, en agosto se comenzará con las incorporaciones, para más información de las fechas puedes ingresar a las redes sociales de la Secretaría de Bienestar; mientras tanto te dejamos la lista de requisitos para que puedes ser inscrito: