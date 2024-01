Sin agua en el Barrio Mágico de Xallitic; lavaderos están secos: comerciantes

Comerciantes del Barrio de Xallitic denuncian que ya no cae agua en los tradicionales lavaderos.

Desde hace meses dejó de caer el líquido porque el nivel del líquido del manantial se redujo al mínimo.

Señalan que casualmente desde que se inauguró el lugar como Barrio Mágico ya no cuentan con agua en los lavaderos, sitio de donde tomaban el líquido para realizar varias actividades.

Exponen que todo indica que el otrora manantial de Xallitic ya no tiene suficiente agua. Ahora el sitio permanece sucio, abandonado y sin mantenimiento, dijeron.

Los vecinos de este emblemático lugar de la capital exponen que desde agosto del año pasado se percataron de que ya no queda suficiente agua. De un día para otro notaron que no había el escurrimiento regular del pozo y, por ende, no llegaba a los lavaderos.

Sebastián Antonio, uno de los comerciantes que hizo la denuncia, señala que tras la designación del lugar como Barrio Mágico, el líquido comenzó a escasear, situación que generó asombro entre las familias que frecuentan el sitio donde se realizan constantes actividades culturales y artísticas.

Agrega que no hay explicaciones sobre el asunto simplemente han notado que no hay agua.

De un día para otro notaron que no había el escurrimiento regular del pozo

Relata que era frecuente observar la caída de agua que se almacenaba en los lavaderos que ahora están sin agua, pero además tienen basura, botellas de plástico y vasos.

Al revisar el interior del manantial se puede ver que si hay agua, pero el nivel es mínimo. Es por esa situación que no alcanza a escurrir al pozo y mucho menos llegar a los tanques de los lavaderos.

Recuerda que fue desde hace cuatro meses que dejó de salir el agua que llegaba al estanque ubicado en la explanada principal.

Indica que sabe que de este manantial se surte a los sanitarios del mercado Jáuregui, que está muy cerca del lugar.

Dicen que ahora el sitio permanece sucio, abandonado y sin mantenimiento

Hay que investigar

Subraya que habría que pedir a las autoridades correspondientes que hagan una investigación para ver qué sucede y por qué no cae el líquido que por años surtió el lugar.

Recuerda que a pesar del estiaje en 2023, este manantial tenía líquido por lo que les preocupa saber qué ocurrió ahora.

Al revisar el interior del manantial se puede ver que si hay agua, pero el nivel es mínimo

Por ello, consideran necesario que especialistas sobre este tema lleven a cabo investigaciones para investigar por qué ya no cae la suficiente agua en este sitio emblemático de la ciudad.

Xallitic fue nombrado como Barrio Mágico en el mes de agosto pasado por parte de la Secretaría de Turismo Federal.