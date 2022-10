Bendicen conejos, gallinas, perros y plantas en parroquia Emperatriz de América

Xalapa, Ver.-Pericos, perros, gatos, pájaros, conejos, gallinas, tortugas, guajolotes, peces, plantas y semillas fueron bendecidas este domingo en la Parroquia Emperatriz de América por parte del padre José Melitón Lagunes.

Con motivo del Día Mundial de los Animales, instituido en conmemoración al fallecimiento de San Francisco de Asís, protector de los animales y patrón de los ecologistas, decenas de familias se dieron cita en la iglesia de la avenida Américas para recibir la bendición para sus mascotas.

Te puede interesar: Perros, gatos y tlacuaches principales víctimas del maltrato animal: Earth Mission

La familia de Diana Hernández, de la colonia 7 de noviembre, llevó a su perrito “Rocky” un pug bebé y a “Naranjita” un pez betta por primea ocasión.

Local Bendicen animales de manera virtual en Rectoría Los Corazones

“Venimos cada 8 días a misa y hace 8 días dieron el aviso y por eso decidimos traer a nuestras mascotas que son para nosotros son lo máximo y los queremos mucho porque son parte de nosotros”.

Familias completas escucharon la eucaristía dominical y al finalizar, ya en el atrio parroquial, presenciaron las palabras, oración y bendición del sacerdote quien recordó que San Francisco de Asís, fue un hombre que dedicó parte de su vida al servicio de los seres más necesitados y abandonados y fue el más pobre entre los pobres. Sin embargo, su misterio está en la comunicación que él tenía con la naturaleza y en especial con todos los animales.

¿Qué don tenía San Francisco de Asís?

Explicó que San Francisco de Asís, tenía la facultad o el don de hablar y convivir con los animales. Su comunicación con ellos lo llevó a vivir en contacto con la naturaleza, a proclamar el respeto hacia todo ser vivo e incluso a llamarlos hermanos, porque consideraba que ellos eran iguales a él. Hizo un canto de alabanza al hermano sol y a la hermana luna. El Papa Juan Pablo II, lo declaró Protector de la naturaleza y Patrono de los Ecologistas.

Asimismo, lamenta que cada año desaparecen muchas especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, “que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana; contaminamos el agua, los bosques. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje”.

Por ello, pide porque San Francisco de Asís inspire y ayude a los feligreses a conservar siempre vivo el sentimiento de la 'fraternidad' “con todas las cosas creadas buenas y bellas por Dios Todopoderoso, y nos recuerde el grave deber de respetarlas y custodiarlas”.

En la oración, pidieron misericordia y compasión para las mascotas. “Por intercesión de San Francisco de Asís protector de los animales y toda la naturaleza y patrono de los ecologistas, te rogamos que no abandones nunca estas criaturas tuyas. Por el poder de tu amor, permite que estos animalitos vivan sanos y que las familias les proporcionen todo lo necesario según tu deseo, que sean una grata compañía para especialmente para los niños y las niñas”.

Te puede interesar: ¿Querías bendecir este domingo a tu mascota? Lo podrás hacer virtualmente

Asimismo, oró para que, por intercesión de San Francisco de Asís, “tengas piedad de los hombres que por maldad o por ignorancia maltratan a los animales, enséñales a que los amen como criaturas tuyas. Señor Padre nuestro, ten piedad de los animales de diferentes especies que son capturados para ser llevados a circos o a zoológicos; dales a todos ellos un refugio seguro en su hábitat”.