Cada vez hay menos recursos para cuidar el medio ambiente, asegura Pronatura

La directora de Pronatura en Veracruz, Elisa Pérez Basurto, advierte que cada vez hay menos recursos económicos para proteger y conservar el medio ambiente en la entidad; alertó que aunque las medidas para mitigar los efectos son muy claras, parece que a la población no le interesa apoyar en hacer un uso responsable de los recursos como el agua.

En materia ambiental, resalta que es muy claro lo que se debe hacer para tratar de reducir la huella del ser humano en el planeta, “pero parece que no nos cae el veinte”.

Subraya que el reto es enorme y aunque hay más sociedades organizadas y grupos que buscan influir en trabajar por un entorno más verde, “a veces parece que el consumo consciente de los recursos es bien difícil de captar”.

Expuso que no es que no se hagan esfuerzos por tratar de reducir los daños a los ecosistemas o por educar mejor en materia ambiental, porque en las escuelas hay programas muy serios en esa materia, sino que los seres humanos no acaban de entender la situación y eso es un reto.

El chiste es no perder la esperanza por lo complicado que resulta, pero con constancia y perseverancia pues ahí vamos

Explica que la situación ambiental es un reto por todos lados, “digamos que confluye todo lo relacionado con lo social y lo económico, porque el cambio climático nos enfrenta a un reto muy grande, porque implica una presión muy fuerte”.

Indica que un ejemplo de ello es que cada vez hay menos lluvias, tan solo el año pasado hubo alrededor de 30 por ciento menos precipitaciones y ahora hay que ver cómo nos va este año y esa situación repercute en todo el ecosistema”.

Lo cierto, explica Elisa Pérez Basurto se tienen retos grandes y a nivel federal se ha debilitado mucho el sector ambiental en lo que se refiere a recursos económicos, porque se han reducido mucho.

Por lo menos en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) la reducción de recursos ha sido del 70 por ciento y eso disminuye la capacidad de respuesta de las instituciones para proteger el medioambiente.

Además comenta que hay fondos internacionales que están obligados a invertir para proteger el medioambiente; en el tema de las emisiones de dióxido de carbono se obliga más a las empresas a reducir sus expulsiones de Co2 y, por otro lado, a invertir más lo que es una buena oportunidad para seguir trabajando en mitigar los daños ocasionados por el cambio climático.