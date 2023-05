No hay municipios veracruzanos en alerta por actividad del volcán Popocatépetl: PC

La titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado aseveró que no tienen municipios en alerta por posible caída de ceniza del volcán Popocatépetl.

Sin embargo, mencionó que se tiene el reporte de ceniza en un vehículo en el municipio de Córdoba.

“No tenemos municipios en alerta, eso es muy importante decirlo, parece que la ceniza podría llegar al centro de Veracruz, pero la nube de ceniza podría cambiar para Oaxaca, el hecho que pase una nube no significa que vaya a caer la ceniza y si llegara a caer sería muy ligera”, expuso.

En entrevista, realizada desde el Congreso local, indicó que la nube se encuentra a 7 mil metros sobre el nivel del mar, además de que existen anticiclones que podrían enviar vientos hacia la zona sur.

“Hay una actividad y algunas proyecciones de las plumas de viento indican nubes para Veracruz, desde el Cenapred se nos indicó que el hecho de que haya una nube no quiere decir que haya caída de ceniza, llegaría muy poco material, no necesariamente va a caer en tierra veracruzana, sería muy leve en caso de que cayera”, dijo.

¿En qué municipios de Veracruz podría caer ceniza volcánica?

Mencionó que si se diera caída de ceniza posiblemente sería en los municipios colindantes con Puebla, pero no significa un riesgo para la población.

“Nada que ponga en riesgo a la población, en caso de que hubiera un material más importante estaríamos comunicando a la población”, reiteró.

Aclaró que la lista de municipios en los que presuntamente había caída de ceniza y la cual circuló en redes sociales no fue emitida por la dependencia a su cargo.

“Esta lista no la emitió la dependencia, no estamos hablando de medidas porque es una nube que está a 7 mil metros sobre el nivel del mar, esto quiere decir que así como esta hay nubes de vapor y no necesariamente por eso llueve, no hay nada de qué alarmarse, en caso de que haya alguna situación se debería tener cuidado con los vehículos, ni siquiera con la salud de la población”, manifestó.

¿Qué hacer en caso de caída de ceniza?

Finalmente, comentó que las medidas básicas en caso de caída de ceniza son: barrer, proteger los almacenamientos de agua, y cuidar los parabrisas de los vehículos porque la ceniza daña el cristal.