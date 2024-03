Zona Sur de Veracruz, nuevo foco rojo en robos al transporte de carga: Canacar

Veracruz, Ver.- El robo en carreteras sigue imparable en Veracruz y en el país, sin embargo en las últimas semanas la zona sur está presentando una incidencia en este delito, reporta Miguelina López Hernández, delegada de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga en el puerto de Veracruz.

La empresaria se refirió específicamente a los tramos previos de Coatzacoalcos y pasando, donde se han registrado tres robos, sin embargo es preocupante porque era una zona que habitualmente no estaba siendo afectada.

“Es muy reciente eh, yo he tenido conocimiento de dos o tres robos, pero habitualmente no se dan, no se daba la desaparición de cargas, es algo nuevo que se está desarrollando en esta zona”.

La operatividad de las bandas criminales sigue siendo prácticamente la misma, es decir que además de la carga están sustrayendo las unidades y por ello ya trabajan con autoridades federales y estatales.

“Sí es reciente, bueno lo de la delincuencia en las Cumbres de Maltrata, ya es una constante, lo de la zona Sur, sí porque generalmente no estábamos teniendo y ahora si estamos teniendo, tenemos desaparición de los camiones y desaparición de la carga, estamos trabajando en ello para ver qué es lo que está pasando porque habitualmente no estaba siendo afectada la zona Sur”, asegura.

Sin embargo, la entrevistada deja claro que no se trata de la única zona con problemas de inseguridad pues también hay otro punto que desde hace tiempo presenta una incidencia que son las Cumbres de Maltrata, aunque ha bajado.

Destaca que, en estos asaltos violentos, los choferes son lastimados físicamente e intimidados, pero afortunadamente en el estado de Veracruz, no se reportan pérdida de vidas en lo que va del presente año.

“Generalmente los interceptan en los paraderos donde ellos bajan a comprar alimentos o hacer sus necesidades, es donde son intervenidos, en los baños y en los restaurantes”, comenta.

¿En qué zona se cometen robos con violencia?

López Hernández, asegura que generalmente los robos más violentos se están registrando en la zona de Calpulalpan, ubicado en el estado de Tlaxcala, “es un tramo muy grave donde se paran a los operadores y ahí si tenemos pérdida de vidas”, comenta.

La delegada de la Canacar en Veracruz, asevera que el gobierno del estado de Veracruz, ha estado muy participativo en este tema y ha mostrado disposición de resolver la inseguridad en las carreteras, junto con la Guardia Nacional, tras meses de trabajo en conjunto con el sector transportista a través de las mesas de trabajo que se realizan.

En ese sentido manifestó que los operativos en carreteras para que haya una mayor vigilancia en las zonas consideradas como focos rojos en el asalto al transporte de carga siguen implementándose.

Incluso con el uso de drones sobre todo en la zona de las Cumbres de Maltrata, donde han logrado reducir en un 40 por ciento, los robos en carretera, que anteriormente era mayor.