Sin castigo y con pérdidas millonarias; rapiña en Veracruz sigue presente

Cervezas, pan, jabón, embutidos y leche en polvo son algunos de los productos que han sustraído la población de tráileres accidentados en lo que va del año con pérdidas millonarias para transportistas.

Actualmente no existe artículo específico que prohíba la “rapiña”, y aunque algunos diputados han tratado el tema, no hay nada aún; en Veracruz existen zonas en donde hay personas que están al tanto de los accidentes que suceden cerca de sus comunidades, pues saben que no hay ley que les impida extraer la carga de un tráiler accidentado y mucho menos la que queda esparcida.

¿Existe alguna sanción por actos de rapiña?

En 2022, el diputado de Morena, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez puso ante la Diputación Permanente una iniciativa que adiciona el artículo 207 Bis al Código Penal del estado, que trata de que los que cometan actos de “rapiña” tengan una pena de uno a ocho años de prisión, y de 100 a 750 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 9 mil 622 pesos y 72 mil 165 pesos, respectivamente.

En su momento dijo que es un acto delictivo que afecta directamente el patrimonio de un tercero, por lo que es necesario que se castigue con sanciones acorde al daño generado; hasta el momento no hay nada al respecto.

El delegado regional de la Alianza Mexicana de Autotransporte en la zona centro, Valentín Romero Trujillo, señaló en agosto pasado que los actos de “rapiña” dejan pérdidas millonarias para el sector.

Además, afirmó que las aseguradoras no se hacen responsables de la mercancía que sufre “rapiña” en algún accidente carretero, situación muy complicada para ellos, señaló.

Aseguró que cuando la gente abre las compuertas y saquean todo, “nadie responde”, además dijo que si la carga está asegurada existen más requisitos para cubrir el monto completo de lo que transportan.

Son pérdidas millonarias para el sector transportista lo que implica la rapiña / Foto: Jack Gillin | Cuartoscuro

¿Qué tipo de cargas suelen rapiñar?

Los camiones que durante el año han sufrido accidentes transportaban frutas y verduras, abarrotes, carnes frías, lácteos y en otros casos, gallinas, cerdos, reses, refrescos, cerveza y cortes de carnes. También material para la construcción: láminas de zinc, alambre recocido, alambre de púas, herramientas, cal, cemento, block, ladrillo y electrodomésticos.

¿Qué casos recientes han ocurrido en Veracruz?

Uno de los casos más recientes sucedió el pasado 4 de octubre en la carretera Xalapa-Coatepec, en donde un tractocamión volcó cargado con leche en polvo que fue rapiñada.

Ese mismo día, pero por la tarde, en la autopista Xalapa-Perote, un camión con mallas de acero y alambres sufrió un accidente; también hubo un acto de rapiña.

Al siguiente día a través de grupos de WhatsApp, el conductor de un camión pidió ayuda, pues su unidad se descompuso en la autopista Banderilla-Perote, situación que aprovecharon pobladores para extraer los abarrotes que transportaba. Imágenes fueron colocadas en redes sociales en las que se aprecian camionetas abajo del puente de Tlacolulan, en las que colocaban los sustraído.

Volcadura de camión cargado con pepino, miso que fue blanco de rapiña por pobladores de las cercanías | Foto: Cortesía: Darío Moreno

El 18 de junio, un vehículo pesado se accidentó en la Perote-Xalapa a la altura del km 141; pobladores llegaron y robaron botellas de una conocida marca energética. A través de las redes sociales denunciaron este hecho, pues mucha gente se llevó cajas selladas sin problema alguno. Días después por ese mismo camino, un tráiler con cemento sufrió una falla mecánica y también la población “rapiñó” los bultos, aunque el chofer les pedía no lo hicieran, ellos continuaron con el robo.

El 20 de mayo en diferentes municipios del sur de Veracruz, pobladores cometieron este ilícito; el primer reporte fue en la Villahermosa-Coatzacoalcos de Agua Dulce. Los productos que fueron robados se trataron de lácteos.

Dos horas después un tráiler con cajas de leche que viajaba en la carretera municipal hacia Zaragoza, comunidad de Oteapan, volcó aparatosamente; también fue blanco de “rapiña”.

El 8 de mayo volcó un tráiler cargado con ácido, esto sucedió en la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez, tramo Nautla-Cardel; en ese punto hubo presencia de personas, pero al saber que se trataba de un cargamento peligroso se retiraron.

El tráiler cargado de cerveza volcó en la carretera federal Cosamaloapan-Tuxtepec | Foto ilustrativa: Marco Polo | Cuartoscuro

En Cosoleacaque, el 24 de abril, un tráiler volcó la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque; en ese lugar la población “rapiñó” paquetes de panes y galletas de una conocida empresa.

El 13 de abril, en la autopista Veracruz-Cardel, volcó un tráiler que transportaba pollo, carga que también fue blanco de “rapiña”.

El 30 de marzo, un tractocamión volcó en la Transístmica, en Acayucan; llevaba material para la construcción; también fue rapiñada por personas que llegaron de Sayula de Alemán, Oluta y Soconusco.

Otro caso muy particular ocurrió el 21 de marzo en la congregación El Cedro en la Poza Rica-Cardel; en ese punto un camión con pepino volcó; varias personas llegaron con botes, rejas y cubetas para robar la carga; en la zona hubo presencia de la Fuerza Civil, sin embargo, se limitaron a ver cómo era extraído el producto.

De acuerdo con autoridades federales, los estados que presentan más actos de rapiña son: Estado de México, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, y Guanajuato | Foto Ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

El 10 de marzo, un tráiler con 20 toneladas de mango se accidentó en la carretera La Tinaja-Cosamaloapan, en Cotaxtla; en ese lugar se presentaron personas para llevarse rejas del fruto en camionetas.

A principios de año en la autopista Cardel-Veracruz un tráiler con 40 toneladas de azúcar se volcó en el entronque que está en km 13.5; pobladores llegaron y robaron la carga frente a la Guardia Nacional.

¿En qué estados de México ocurren más casos de rapiña?

De acuerdo con autoridades federales, los estados que presentan más actos de rapiña son: Estado de México, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, y Guanajuato. Esto sucede por la densidad poblacional que se encuentra en inmediaciones de las carreteras federales, por lo que aprovechan para realizar estos actos ilegales y que perjudican a las empresas y operaciones logísticas.