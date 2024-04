Aumentan los precios de productos por sequía; va la lista de cuáles son

Los precios de la naranja, el chile, jitomate y lechuga incrementaron esta semana lo que puede obedecer a la temporada de estiaje. Con ello, los jugos de naranja también subieron en algunos lugares.

Don Juan García, comerciante del mercado Jauregui, afirmó que éste cítrico subió alrededor de 5 pesos porque el kilo estaba en 12 o 15 y ahora está en 20 pesos. "Así es, la naranja estaba barata y volvió a subir ahorita. Yo creo que debe haber escasez de ella. Estaba en 12, 15, ahorita está en 20. Apenas esta semana, apenas en estos días (subió)".

Ante esto refirió que las amas de casa prefieren comprar los productos "de segunda" o menor calidad, pero más baratos.

"Ya sabe que el ama de casa se acostumbra a que esté barata y cuando sube, pues se espanta. Es lógico. No, no la llevan. Sinceramente, se van a buscar, pero no encuentran. Más barata no hay. O sea, sí hay barata, pero la de segunda".

Explicó que el incremento puede ser porque pasó la Semana Santa y mucha gente no trabaja, además de la temporada de sequía. "Y también la sequía está muy fuerte. Se secó, o sea, también por eso. También han subido las lechugas, el chile verde que ahorita está en 35 o 40 pesos y estaba en 20 o 25. La lechuga romana está en 30, 25 estaba en 15 y 20 pesos".

Refirió que por esta razón hay personas que prefieren ya no comprar o buscan lo más barato cuando no tienen de otra.

Claudia Viveros otra vendedora dijo que la naranja la daba en 16 pesos el kilo y ahora está entre 20 y 22 pesos. "Apenas hoy subió, nos dicen que es porque ya no hay, ya se está terminando la temporada de esa naranja. Ahorita viene la naranja verde, la que es verde, se acaba la temporada de la amarilla y viene la verde".

Señaló que con esto venden menos porque la gente llega confiada en que sigue al mismo precio. "Es como yo, voy confiada que los tomates estaban a 500 o estaban a 600 pesos. Se subieron también los jitomates, el chile verde que está a 40 pesos el kilo. El jitomate está a 25 el kilo y estaba a 16 pesos".

Refirió que está situación provoca que la gente compre menos, "compra del flojito salsero para molerlo, se llevan de este para rebanar, para una torta, para un sándwich. Pero ya para su salsa, sopa o arroz se llevan del salsero, del flojito".

Agregó que, así como sus clientes, también ellos empiezan a comprar menos cajas porque ya no alcanza y para evitar que el producto se les quede.