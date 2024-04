¿No has ido al dentista? Te contamos 3 causas del cáncer bucal y sus síntomas

Veracruz, Ver.- El consumo de tabaco así como de bebidas alcohólicas y la infección del virus del papiloma humano (VPH) pueden ser factores de riesgo para el desarrollo de un cáncer bucal, advierte el odontólogo, Luis Garcés Cárdenas.

Admitió que se trata de un padecimiento poco frecuente en las personas, pero para detectarlo a tiempo y para prevenir otros problemas dentales es necesario adquirir el hábito de visitar al dentista cada seis meses.

“En mi práctica he detectado como dos problemas cancerígenos en boca, afortunadamente no es tan grave. Básicamente que el paciente acuda con el dentista porque luego no tienen mucha cultura de asistir periódicamente y cuando van es porque van con un problema mucho más grave que es más difícil de atacarlo”.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer bucal?

Los síntomas de este tipo de cáncer incluyen desde la aparición de úlceras que no cicatrizan, bultos y manchas blancas o rojas en el interior de la boca.

Ante ello, el especialista recomienda acudir de inmediato al dentista en caso de experimentar alguna anomalía en la boca, pues los casos suelen diagnosticarse en etapas avanzadas, lo que disminuye la efectividad del tratamiento.

La salud bucal es una parte fundamental del bienestar general, sin embargo, muchos carecen de la cultura necesaria para cuidar adecuadamente sus dientes y encías.

Los síntomas de este tipo de cáncer incluyen desde la aparición de úlceras que no cicatrizan, bultos y manchas blancas o rojas en el interior de la boca | Foto: Daniel Casco / Diario de Xalapa

Esta falta de conciencia se refleja en hábitos cotidianos, como una higiene oral deficiente, la falta de visitas regulares al dentista y malos hábitos alimenticios que contribuyen a la aparición de enfermedades dentales.

“Muchas veces no tenemos la cultura de visitar periódicamente al dentista porque ya cuando vamos va uno con un problema grave que luego es difícil atacarlo. Hay algún tipo de tumoraciones de cáncer, lo ve uno por el tamaño, la evolución que es cuando lo determinamos, no son tantos los casos pero son patologías a los que hay que ponerles atención”, llamó.

Una higiene oral deficiente, la falta de visitas regulares al dentista y malos hábitos alimenticios que contribuyen a la aparición de enfermedades dentales | Foto: Daniel Casco / Diario de Xalapa

Insiste que el cáncer oral puede iniciar como una placa blanca conocida como leucoplasia, o como un bulto o placa roja, brillante y puede afectar las cuerdas vocales, así como dejar otras consecuencias lamentables.

El especialista recomienda acudir de inmediato al dentista en caso de experimentar alguna anomalía en la boca | Foto: Daniel Casco / Diario de Xalapa

En tales casos, dice, es importante que la persona acuda al dentista para realizar un análisis y determinar si la condición es benigna o maligna.