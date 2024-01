Restauranteros de Veracruz y Boca del Río ajustarán precios de las cartas: Canirac

Veracruz, Ver.- Se avecina otro golpe más para la economía veracruzana, pues a partir de este mes habrá ajuste de un 10 por ciento en el precio de los platillos y bebidas que hay en las cartas del sector restaurantero de la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Marcel Van Eyck, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), justifica el ajuste al recordar que a partir de este mes tendrán que afrontar el incremento al salario mínimo, generando al sector un aumento en los gastos operativos, pues con ello subirán las cuotas al seguro social de los trabajadores como también la escalada de precios que se han venido registrado desde principio de este mes.

Por consiguiente, admite que los comensales que acostumbraban asistir de manera regular a un restaurante dejarán de hacerlo o asistir menos veces.

Sin embargo, descarta que la inflación que vive actualmente la economía mexicana provoque despido de personal en el sector, pues deben contar con mano de obra para atender a los clientes en periodos vacacionales.

"Cada restaurante toma sus estrategias, es un gasto operativo fuertísimo y no solo el salario mínimo, sino también el seguro social y es un aumento importante. No creo que tengamos que cortar personal, pero en los días de vacaciones vamos a necesitar personal, esto significa que vamos a aumentar nuestros precios que para algunas personas no podrán consumir como anteriormente", comenta.

El empresario restaurantero explica que cada establecimiento adoptará sus estrategias para hacer frente a estos incrementos operativos considerables.

¿Cómo fue el periodo vacacional de diciembre para los restauranteros?

Finalmente y por cuanto hace al periodo vacacional decembrino, el presidente de la Canirac, asegura que cerraron con cifras positivas, pues lograron un repunte del 25 por ciento en sus ventas.

A su parecer la tragedia de Acapulco por el paso del huracán Otis permitió que la afluencia de visitantes fuera mayor para Veracruz, tras considerarlo como una opción turística.