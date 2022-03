"El Payaso Lacho Cucaracho", se postula para Rey del Carnaval de Veracruz 2022 ¡Nuevo candidato!

Veracruz, Ver.- Quedó formalmente registrado como candidato a Rey de la Alegría del Carnaval de Veracruz 2022, Gelasio Solís mejor conocido como “El Payaso Lacho Cucaracho”.

Acompañado de sus colegas payasos, amigos, familiares y seguidores realizó su tradicional Rumbata por el zócalo de Veracruz para concluir en las oficinas del Comité de Carnaval.

Luego de reunir los requisitos establecidos en la convocatoria, Gelasio Solís quedó registrado de manera formal bajo el distintivo rosa.

En entrevista, “El Payaso Lacho Cucaracho”, se dice el candidato del pueblo y usará el distintivo rosa en honor a las mujeres veracruzanas, pues como papá soltero sabe las luchas que día a día enfrentan las mamas solteras dentro del hogar y con los hijos

Señala que asistirá a todas las colonias de Veracruz para realizar boteos e invitar a los ciudadanos a que lo apoyen en la contienda.

Dice tener la autorización del comité organizador para participar como “El Payaso Lacho Cucaracho”.

“No, yo pedí permiso, incluso me dijeron que iban a registrar a Gelacio, pero nunca me dijeron que no podía venir maquillado, al contrario he encontrado un apoyo total por parte del Carnaval”.