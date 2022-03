Han sido las orgullosas reinas y reyes del Carnaval; conócelos

Veracruz, Ver.- En la historia del Carnaval de Veracruz, hermosas mujeres se han postulado como las soberanas de las fiestas más importantes del estado, mujeres que en la actualidad son cantantes, actrices, congresistas, funcionarias, conductoras de televisión y figuras de la sociedad.

Hasta el momento se contabilizan 96 reinas desde 1925 hasta el 2021.

Según datos del Carnaval en su página oficial https://carnavaldeveracruz.com/historia/, la conformación del primer comité directivo del Carnaval de Veracruz, se formó en el año de 1925 cuando se designó a Don Ildefonso como primer presidente organizador; Rafael Loperena como vicepresidente; tesorero Federico Varela y secretario José Troncoso.

Con el primer comité, se designó como reina a la señorita Lucha Raigadas y a partir de ahí se realiza cada año el acto de coronación de su majestad.

Para el año de 1969 la reina de las fiestas fue Dulce María de la Reguera Gómez mejor conocida como “Nena de la Reguera”, madre de la actriz Ana de la Reguera.

Otra de las artistas que se postuló como reina fue la cantante Yuridia Valenzuela Canseco “Yuri”, quien en 1983 posó con la corona.

En el 2002 la actriz veracruzana Adriana Fonseca Castellanos, también portó la corona como su majestad de las fiestas del rey momo.

La conformación del primer comité directivo del Carnaval de Veracruz, se formó en el año de 1925 | Foto: Cortesía | Comité del Carnaval

De igual manera se tiene un recuento de que actuales funcionarias, como la diputada local Anilu Ingram Vallines se coronó como reina en 1999, al igual que Carmelina Priego Medina en 1985.

Conductoras de la televisión también han sido bellas reinas, como la actual conductora de noticias de un informativo nacional, Carolina Ocampo Hagmahier reina en el 2018 y más antes su compañera de trabajo y actual actriz, Margarita Rodal en el 2005.

La historia de las reinas también guarda datos perturbadores como el caso de la reina del año de 1983 Evangelina Tejera Bosadas, quien tenía 18 años cuando encabezó las fiestas carnestolendas, pero años más tarde fue condenada a prisión por el presunto asesinato de sus propios hijos.

Se sabe que la exreina del Carnaval, obtuvo su libertad hace un par de años, pero desde su salida del penal no se tiene registros de ella.

Conductoras de la televisión también han sido bellas reinas, como la actual conductora de noticias de un informativo nacional, Carolina Ocampo Hagmahier reina en el 2018 | Foto: Cortesía | Comité del Carnaval

El Comité de Carnaval, no cuenta con un registro exacto de cuántas reinas han fallecido, pero entre algunas de las que ya partieron de este mundo se encuentran; Socorro Graham reina de 1947; Rosa Elena Belchez reina en el año de 1953 y Makame Tiburcio de 1976.

Modifican la convocatoria

Para las fiesta del Carnaval 2022 que se celebrarán en el mes de julio, el presidente del Comité de Carnaval Luis Antonio Pérez Fraga, informa que se quitaron los cláusulas “misóginas”, lo que significa que la convocatoria para la reina será para todas las mujeres de 18 años en adelante, sin importar edad madura, físico, origen; el único requisito es que debe ser nacida en el estado de Veracruz para representar las fiestas más importantes de Veracruz.

“Ya hemos quitado todas las cláusulas que eran un poco misóginas, que hablaban de una estatura mínima, de belleza de rostro y cuerpo y cosas así que eran hasta cierto discriminatorias, están abiertas las convocatorias, no hay límites quitamos todas restricciones para que cualquier veracruzana tiene derecho a ser soberana de la fiesta más importantes, nacida en Veracruz o de cualquier parte del estado”, precisa.

Este viernes 4 de marzo, se abrió la convocatoria para la inscripciones de reina, rey y reyes infantiles.

La inscripción de la reina, es de 25 mil pesos mientras que para el rey de la Alegría y de los reyes infantiles es de 15 mil pesos.

La dinámica será igual que en otros años, gana quien tenga más votos y cada peso representa un voto.

¿Quiénes han sido exreinas del Carnaval?

A continuación de la lista de las exreinas del Carnaval: 1925 Lucha Raigadas; 1926 Laucha Fentanes; 1927 Estela Corella; 1928 Raquel Nieto; 1929 Carmela Ortiz; 1930 Chata Zamudio; 1931 Olga Maraboto; 1932 Charo Milchorena; 1933 Carmela Vargas; 1934 Lilia Meléndez; 1935 Beatriz Loyo Díaz; 1936 María Eugenia Pérez; 1937 Pilar Castro; 1938 Lilia Gareli; 1939 Nena Flores; 1940 Mariquilla Malpica; 1941 Mimí Garcia Barna; 1942 Elena Moreno Simón; 1943 Martha Acosta; 1944 Elena Medina; 1945 Chacha Rodríguez; 1946 Ingrid Cederwal; 1947 Socorrito Graham: 1948 Bertha Reynaud; 1949 Blanca Aurora Prado; 1950 Rocío Beceiro; 1951 Socorrito Raner; 1952 Meche Montejo; 1953 Rosa Elena Belchez; 1954 Elenita Duran; 1955 Judith Soto Montanar; 1956 Memina Herrerías; 1957 Jaqueline Reynaud; 1958 Margarita Valencia; 1959 Olga Garduño; 1960 Lourdes Aguilar; 1961 Ma. Cristina Arias; 1962 Tarsila Morales Oro; 1963 Tita Sousa Escamilla; 1964 Juanita Káiser; 1965 Olga Exome; 1966 Evangelina Alomia; 1967 Aida Flandes; 1968 Esbeydi Mondragón; 1969 Nena de La Reguera; 1970 Alice Eusa Dobbie; 1971 Eloina Díaz; 1972 Ma. Elena López; 1973 Elsy Hernández; 1974 Charo Ma. Rodríguez; 1975 Patty Hernández; 1976 Makabe Tiburcio; 1977 Perla Jeny Olivares Intriago; 1978 Cristina Vives; 1979 Jannette Gándara; 1980 Gloria Montejo.

La convocatoria para la reina será para todas las mujeres de 18 años en adelante | Foto: Cortesía | Comité del Carnaval

Así como 1981 Marianela Hernández; 1982 Lucy Hernández; 1983 Evangelina Tejera; 1984 Liliana Capellini; 1985 Carmelina Priego Medina; 1986 Emilia Labourdette; 1987 Rocío Briseño; 1988 Marilú Cevallos; 1989 Patty Ajo Castillo; 1990 Mercedes de la Paz; 1991 Katia Fialdini; 1992 Pilar Cargo; 1993 Yuridia Valenzuela; 1994 Luz de Carmen García; 1995 Vanessa Malpica; 1996 Anilú Álvarez Lara; 1997 Silvia González Aubry; 1998 Claudia Morando Bolio; 1999 Anilú Ingram Vallines; 2000 Paulina Reyes Leo; 2001 Katya Terán; 2002 Adriana Fonseca; 2003 Vanessa Torres; 2004 Rosario Souza; 2005 Mago Rodal; 2006 Tricia Veci Ávila; 2007 Andrea Macías; 2008 Karla Michelle García; 2009 Minerva Freyre Morales; 2010 Cinthya Covarrubias; 2011 Aida Cuenca Gamboa; 2012 Yarizet Santamaría Rodríguez; 2013 Carmelina Chávez Priego; 2014 Marisol Águila Gómez; 2015 Dalin Usla González; 2016 Priscila Valencia Leal; 2017 Rossana Ortega Campos; 2018 Carolina Ocampo Hagmahier; 2019 Ilse Gabriela Riande Sagaón; 2020 Kerem Happuc Juárez Sánchez y en el 2021 Caritina Hernández Viveros.

¿Conoces a los exreyes del Carnaval?

Veracruz, Ver.- En los 96 años de historia del Carnaval de Veracruz, actualmente solo 14 exreyes continúan participando en esta gran fiesta mientras que 29 han muerto en los últimos 50 años.

En una pequeña libreta, José Manuel Culell Meza “Manzanita 1” rey honorífico del Carnaval virtual 2021 ha registrado, con algunos nombres y fechas, los momentos que ha vivido participando en las fiestas más importantes del estado.

Con una expresión de felicidad, llama “mi vida” a estas fiestas ya que en el año de 1973 fue nombrado segundo princeso y años más tarde, por fin logró obtener la anhelada corona que lo distingue como su majestad del Carnaval más alegre del mundo.

En una pequeña libreta, José Manuel Culell Meza “Manzanita 1” rey honorífico del Carnaval virtual 2021 ha registrado, con algunos nombres y fechas, los momentos que ha vivido participando en las fiestas más importantes del estado | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“Soy el rey virtual, el más famoso, el que estará en todos los libros de la historia del Carnaval, tengo 49 años participando, primero fui princeso, después quise ser rey pero no se pudo, me nombraron Juan Carnaval y ahora soy el rey del Carnaval virtual, yo me siento muy feliz y orgulloso, tengo muchos bellos momentos que se quedan para siempre en mi corazón”, menciona.

Destaca que aunque el Carnaval lleva 96 reyes hasta el 2021, actualmente 25 aún siguen vivos y de estos solo 14 continúan participando en la organización y celebración del evento: el resto no volvió a interesarse en continuar.

Detalla que hay dos ex reyes que están enfermos y por esta causa no participaran en la edición 97 de las fiestas carnestolendas y son: Raúl Montor “Resortes” rey en 1970 y Arturo Álvarez “Loco Toñin” rey en 1977.

Destaca que aunque el Carnaval lleva 96 reyes hasta el 2021, actualmente 25 aún siguen vivos y de estos solo 14 continúan participando en la organización | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“Unos fueron reyes y ya, nunca más volvieron a participar, solo 14 seguimos, 11 ya no, dos este año no porque están enfermos pero el resto no sé por qué ya no quisieron seguir, pero realmente a mí me gusta mucho participar, que me recuerden, que me tomen en cuenta”, señala.

Entre algunos de los ex reyes que continúan apoyando la celebración son, Santiago alias “Califas”, Julio “Papaito”, Jorge “Negrote”, Andrés “La cotorra”, Gonzalo “Jiribilla”, Paco Buzo, Ignacio Gómez “Nacho”, Miguel “Buggy” entre otros.

Comenta que dos personajes de la farándula artística y deportiva, tuvieron el honor de representar a las fiestas más importantes de Veracruz al ser originarios del puerto, sin embargo solo se coronaron y al siguiente año se alejaron de la festividad.

Se trata del actor Eduardo Santamarina, quien portó la corona en el año 2009 y no volvió a participar en la festividad así como Tomas “El Gusano Rojas” quien también representó a las fiestas en el 2016.

Dos personajes de la farándula artística y deportiva, tuvieron el honor de representar a las fiestas más importantes de Veracruz al ser originarios del puerto | Foto: Pixabay

Asimismo refiere que aunque son muchos los ex reyes que ya no están físicamente en este mundo, hay un registro de los que han muertos en los últimos 29 años y se cree que continúen la celebración en otro plano.

Estos personajes cada año, antes del inicio del Carnaval son recordados en una misa; este año se llevó a cabo el pasado lunes 28 de febrero en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

En los 96 años de historia de las fiestas estos son los personajes que han engalanado el Carnaval siendo reyes; el primero se dio en 1926 y fue Carlos Puig “Papiano; en 1927 Rafael Llinas; en 1928 Epifanio Martinez “Pipila”; 1929 Daniel “Tiburón”; 1930 Evaristo Quevedo “Melcochota”; 1931 Joaquín Pérez Tejada; 1932 “El Cura”; 1933 Antonio Del Moral “Tornillo”; 1934 David Rodríguez “Jaibita”; 1935 Diego Fernández “Pampano”; 1936 Carlos “Chome”; 1937 “Chato Dinamo”; 1938 “Cuadropintao”; 1939 Antonio Ruiz “El Ruco”; 1940 “Chico Changote”; 1941 “Zapotillo”; 1942 Juan Domínguez “Cadajo”; 1943 Juan Domínguez “Coronita”; 1944 Jorge Pérez “Salvaje”; 1945 Amadeo Sánchez “Mil Amores”; 1946 Oscar Aguirre “Joloche”; 1947 Carlos Alfonso “Cara de Nona”; 1948 Jesús Marín “Cara de Pitaya”; 1949 Fernando Álvarez “Ventarrón”; 1950 “Loco Viviano”; 1951 Víctor “Manotas”; 1952 Guillermo Aquino “Saturada”; 1953 José Pérez “Popocha”; 1954 Ramón Iglesias “Pasudo”; 1955 Bonifacio Santiesteban “Bonoso”; 1956 “Piquin Pao”; 1957 Polo Díaz “Caballo Negro”; 1958 Hugo Rosas “Pepsi Cola”; 1959 “Cantinflas”; 1960 Antonio Paramo “Mama Cachimba”.

En el año de 1961 Ricardo Rangel “Ricacha”; 1962 “Bello Leandro”; 1963 “Chilaquiles”; 1964 Juan “Chatarra”; 1965 Eutiquio Domínguez “Gato Negro”; 1966 Ignacio Vargas “La Gringa”; 1967 Luis Álvarez “Mayayo”; 1968 “Pinolillo”; 1969 Rolando Cortes “Caderita”; 1970 Raúl Montor “Resortes”; 1971 “Shilinski”; 1972 Anastasio Camargo “Tachin”; 1973 “Porrista”; 1974 Ángel Fuentes “Papeluka”; 1975 Enrique de la Fuente “Pelirroja”; 1976 Arturo Álvarez “Loco Toñin”; 1977 “Capulina”; 1978 Javier Flores “Negocio”; 1979 Rafael Torres “Marraqueta”; 1980 Aurelio Aurel “Maria Felix”; 1981 Santiago Arias “Chafiras”; 1982 Daniel Rergis “Catrin”; 1983 Octavio Mardones “Tavo”; 1984 Pablo Montes de Oca “Kilowatito”; 1985 Pedro Matías Paramo “Negro Tano”; 1986 Santos Andrade Murguia “Cara de Garrote”; 1987 Ricardo Hernández “Paye”; 1988 Ubaldo García “Barbacoa”; 1989 Julio Muñoz “Papaito”.

Hay un registro de los que han muertos en los últimos 29 años y se cree que continúen la celebración en otro plano | Foto: Pixabay

En el año de 1990 Eligio Campos “Señor Barriga”; 1991 Jorge González “Negrote”; 1992 Francisco González “Tiburón”; 1993 Gregorio Rodríguez “Goyo Mondongo”; 1994 Luis Andrade “La Cotorra”; 1995 Rafael López “Bombero”; 1996 Rene de la Fuente “Rana Rene”; 1997 Gonzalo Silva “Jiribilla”; 1998 Jorge Franco “Henry”; 1999 Rubén Acosta “Pato Buzo”; 2000 Adrián de la Cruz “Califa”; 2001 Alberto Ruiz “Betote”; 2002 Armando Rodríguez “Astuto”; 2003 Luis Contreras “Bembe”; 2004 Ignacio Gómez “Nacho”; 2005 Raúl Castillo “Kilate”; 2006 Miguel Alfonso “Bugui”; 2007 Julio Cazarín “Pochitoke”; 2008 Gustavo Delgado Luna “Tavo Rumbas”.

En el 2009 el rey fue el actor, Eduardo Santamarina; en el 2010 Fabrizio Aguirre; 2011 José Antonio Montenegro Godínez; 2012 Marcos Miranda “Marmiko”; 2013 “Chacharitas I”; 2014 “Chico Samba”; 2015 Antonio Fco. Pérez Leal “Toño San Román”; 2016 Tomás Rojas “Gusano”; 2017 Alejandro Hernández Gayosso; 2018 Ángel Atristáin Hernández “Pulmón I”; 2019 Victor René Morales Azamar “Buchaca I”; 2020 David G. Monteclaro Hdez “Perro Gordo I” y en el 2021 José Manuel Culell Meza "Manzanita I".